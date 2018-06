Humanitárne organizácie kritizujú závery summitu EÚ o migrácii

Hovorkyňa UNICEF Sarah Croweová bola kritická a netajila obavy z možného zadržania detí.

29. jún 2018 o 16:36 TASR

ŽENEVA. Subjekty Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa osobitne venujú utečencom a migrantom, privítali v piatok v prvých reakciách dohodu členských štátov EÚ z Bruselu o azylovej politike.

Hovorca Úradu vysokého komisára OSN (UNHCR) Charlie Yaxley v Ženeve privítal jednotný postoj spoločenstva k azylovej politike konštatujúc, že teraz čakajú už na podrobnosti z dokumentu.

Za pozoruhodné označil dosiahnutie konsenzu členských štátov Únie v tejto oblasti hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Leonard Doyle zdôrazniac, že sa členské krajiny prejavili ako mimoriadne solidárne.

Tak UNHCR, ako aj IOM sú proti uzavretým utečeneckým táborom, ktoré by považovali za akceptovateľné iba na veľmi krátky čas. Ľudí, ktorí potrebujú ochranu, by mali čo najrýchlejšie prepraviť do iných krajín, tvrdia.

Viac detí môže skončiť v rukách pašerákov

Hovorkyňa Detského fondu OSN (UNICEF) Sarah Croweová bola kritická netajac obavy z možného zadržania detí.

Humanitárna organizácia Save the Children závery z Bruselu kritizovala slovami, že v tomto roku sa v dôsledku politiky Únie zvýši počet detí, ktoré sa budú ukrývať, detí, ktoré skončia v rukách pašerákov, a detí, ktoré sa vydajú na nebezpečné cesty, aby sa pokúsili dostať k nimi milovaným ľuďom.

Podľa jej názoru účastníci vrcholnej schôdzky nevyužili šancu vytvoriť jednotný a funkčný azylový systém.

Kriticky reagovala aj organizácia Pro Asyl hovoriac o "summite nehumánnosti". Hlavy štátov a predsedovia vlád nemajú žiadny súcit s prenasledovanými, konštatovala.

Kritika Lekárov bez hraníc

Aj humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) reagovala na závery veľmi kriticky.

Členské štáty EÚ musia podľa jej názoru dospieť k rozumu, teraz sa vyhýbajú zodpovednosti za záchranu ľudských životov.

Ich politika odsudzuje zraniteľných ľudí vedome k zajatiu v Líbyi a zmieruje sa s tým, že ľuďom, ktorí sa na mori ocitnú v núdzi, sa nedostane pomoci.

Deje sa tak pri plnom vedomí extrémneho násilia a vykorisťovania utečencov a migrantov, ktorému sú vystavení v Líbyi, vyhlásila predstaviteľka organizácie Karline Kleijerová.