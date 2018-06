Pellegrini pred summitom Únie kritizuje skeptikov

V otázke migrácie majú krajiny visegrádskej štvorky totožný postoj.

28. jún 2018 o 15:43 SITA

BRUSEL. Slovenského premiéra Petra Pellegriniho mrzí, že sa už dopredu signalizuje, že lídri Európskej únie na dnešnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli pravdepodobne nebudú schopní nájsť zhodu v otázke migrácie. Povedal to pri svojom príchode na summit.

Postoj Slovenska sa nemení

Očakáva, že summit bude veľmi dlhý, komplikovaný. Postoj Slovenska je ale nemenný – sme za akúkoľvek dobrovoľnú solidaritu, ale povinné prerozdeľovanie migrantov odmietneme. Zároveň odmietol aj spájanie solidarity s kohéznou politikou, ako to navrhuje Rím alebo Paríž.

„Moja odpoveď je, skúsme pri eurofondoch hovoriť napríklad o tom, ako si jednotlivé krajiny plnia svoje fiškálne záväzky, či držia úroveň dlhu, deficitu. Spájať eurofondy so solidaritou je neprijateľné,“ povedal Pellegrini pred začiatkom summitu.

Podobné stanovisko má aj Babiš

Premiér Českej republiky Andrej Babiš zastáva podobné stanovisko. Pred začiatkom podporil boj proti pašerákom a vyslovil sa za centrá pre migrantov, ktoré budú mimo Európsku úniou. Za príklad dal Turecko, ktoré zadržiava migrantov a dostáva za to peniaze od Bruselu. Ak je pravda, že väčšina migrantov pochádza z Nigérie, treba rokovať s Nigériou, ale aj ostatnými krajinami – Líbyou či Tuniskom.

„Ide o to, aby sme zamedzili tomu, aby tie lode vôbec vyplávali,“ povedal Babiš. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vyjadrila, že pokiaľ sa nenájde európske riešenie, cesta bude viesť cez bilaterálne a trilaterálne dohody s jednotlivými štátmi. Podľa Babiša ho s takouto ponukou neoslovila, ani by takú nepodpísal.

Macron chce spoločné riešenie

Rekonštrukciu európskej demokracie chce maďarský premiér Viktor Orbán. Na otázku, čo od summitu očakáva, odpovedal - prežiť. Ako vysvetlil, čaká ho dlhý deň aj noc, a to je náročné aj fyzicky.

„Teraz je správny čas začať rekonštrukciu európskej demokracie a konečne urobiť to, čo ľudia žiadajú – stopnúť príchod migrantov. Musíme sa pohnúť týmto smerom, dúfam, že sa ním aj pohneme,“ povedal Orbán.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa bude snažiť lídrov presvedčiť, aby našli spoločné riešenie, lebo je to v záujme všetkých a Únie ako celku. O migrácii sa rozprával aj s lídrami visegrádu aj talianskym premiérom. Líder talianska Giuseppe Conte sa podľa vlastných slov bude snažiť nájsť európske riešenie. Ak sa v záveroch nebude písať o nevyhnutnosti spoločnej zodpovednosti členských krajín za záchranu migrantov zachytených v Stredozemnom mori, je pripravený závery vetovať.

Jeho postoj je, že keď človek príde do Talianska, príde do Európy. Preto potrebujú spoločné riešenie.



V Bruseli sa dnes začal dvojdňový summit. Premiéri a prezident EÚ diskutujú o migrácii, reforme azylového systému (Dublinský systém), ale aj obchode, konkrétne clách, ktoré USA uvalili alebo uvažujú o tom, že uvalia na Európu. Od júna platia clá na hliník a oceľ, americký prezident Donald Trump sa pohráva s myšlienkou, že uvalí clá aj na európske autá. Tento krok by sa dotkol aj automobiliek na Slovensku. Okrem toho ich čakajú aj témy bezpečnosti a obrany, ako aj otázky súvisiace s eurozónou.