Reportáž zo Soulu: V Kimovi vidia šancu na oživenie ekonomiky

Kórejčania veria, že mier je na dosah.

1. júl 2018 o 17:00 Matúš Krčmárik

SOUL. Z reštaurácie na 50. poschodí modernej budovy je ideálny výhľad na Soul. Juhokórejská metropola leží na pahorkoch, na ktorých sa striedajú moderné výškové budovy, mnohoposchodé bytovky a parky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Analytik: Kim nie je blázon, má presný plán a toto je druhý krok

To všetko pretínajú široké cesty, večer vždy plné. Tepny modernej metropoly moderného štátu. Takého odlišného od vidieckej Južnej Kórey zo 40. rokov dvadsiateho storočia, takého odlišného od súčasnej Severnej Kórey, zaostalej chudobnej krajiny.

Na jednej strane hranice spoločnosť radostného K-popu, nekonečných informácií na internete na dosah ruky, na druhej strane zas pracovné tábory a ľudia zvyknutí poslúchať vedenie štátu, inak na to doplatia životom.

Soul bol kórejským hlavným mestom stáročia pred rozdelením a ostal ním aj po ňom, napriek tomu, že sa nachádza len 50 kilometrov od hranice a teda na dostrel severokórejského delostrelectva.

Nová generácia

„Možno moja babka po tom ešte túži, ale naša generácia to už tak nevníma,“ hovorí pri plnom stole kórejských špecialít o šanci na zjednotenie dvadsiatnička, ktorá sa západniarom predstavuje ako Sophie.

K rozdeleniu došlo po druhej svetovej vojne, dnes je to už viac ako sedem desatročí. Oficiálnou juhokórejskou politikou, ktorá sa dostala aj do ústavy, pritom ostáva túžba po zjednotení.

„Ak by to bolo možné, chcela by som to, aj by som súhlasila s tým, že by sme spočiatku doplácali na rozvoj Severu. Ale nepovažujem to za nutné,“ hovorí Sophie. „Pre mňa je dôležitejšie, že môžeme cestovať po svete a učiť sa jazyky, nie to, že nemôžeme ísť do Severnej Kórey.“

Keď sa po odstúpení exprezidentky obviňovanej z korupcie dostal pred rokom k moci juhokórejský prezident Mun Če-in, začala sa situácia na Kórejskom polostrove radikálne meniť.

Vtedy sa zdalo, že región je na pokraji vojny, keďže Američania a Severokórejčania si vymieňali vyhrážky jadrovým útokom, no teraz sa už odohrali dva summity lídrov kórejských republík, severokórejský diktátor Kim Čong-un sa stretol aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/457511478&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Teraz je to iné

Zrazu aj medzi Juhokórejčanmi prevláda dojem, že situácia je nezvratná a vzťahy sa budú už len zlepšovať. „Kim zmenil politiku, namiesto armády dáva na prvé miesto ekonomiku,“ vysvetľoval na mierovom medzinárodnom fóre na ostrove Če-ču juhokórejský premiér Li Nak-jon.

Na stretnutí odborníkov a politikov zo 70 štátov sveta vyhlásil, že summity z posledných mesiacov sú dôkazom, že táto situácia je iná ako tá zo začiatku tohto tisícročia, keď sa takisto hovorilo o kórejskom zblížení.

Dohoda s Kimom je podľa neho silnejšia najmä vďaka tomu, že sa za ňu postavili Američania. „Schopnosť vymáhať požiadavky je oveľa väčšia ako predtým,“ povedal v prímorskom ostrovnom letovisku medzi Kórejským polostrovom a Japonskom.

Rozdiel je aj v tom, že pri rokovaniach sa od začiatku nehovorí o ľudských právach ani o tom, že Kórea by sa mala zjednotiť tak, že južná časť preberie kontrolu nad severnou.

Dva štáty rokujú ako rovnocenní partneri, pre ktorých je prioritou zavedenie mierového režimu, teda podpis mierovej dohody. Občianska vojna sa v roku 1953 skončila len prímerím. Až potom sa môžu začať rozvíjať vzťahy medzi štátmi, ktoré sú v súčasnosti stále vo vojnovom stave.

Trikrát nie

Mun hovorí spolupráci založenej na troch nie.

– Soul nechce kolaps Severnej Kórey, nechce dosiahnuť zjednotenie pohltením, nechce zjednotenie umelými prostriedkami. Kľúčové je, aby štáty so spoločnou históriou začali medzi sebou spolupracovať.

A to najmä v ekonomickej oblasti. Južná Kórea chce napríklad vytvoriť železničné trasy cez severnú časť polostrova, cez ktoré by sa okrem iného vedela dostať aj na európsky trh a napojila by sa tak na čínsku iniciatívu novej hodvábnej cesty.

Severnej Kórei na stretnutiach sľubuje jednotný trh, ktorý by bol vraj výhodný pre obe strany. To všetko sa zatiaľ nedá uskutočniť, keďže voči Pchongjangu sú stále v planosti prísne sankcie, tak sa chystajú aspoň menšie kroky.

Už začiatkom júla by sa mali odohrať v Pchjongjangu zápasy mužskej a ženskej basketbalovej reprezentácie oboch štátov (diktátor Kim je veľkým fanúšikom basketbalu), mal by vzniknúť spoločný tím na Ázijských hrách, stretnú sa rodiny rozdelené vojnou.

Impulz pre ekonomiku

Aj juhokórejskí predstavitelia mimo záznamu priznávajú, že v súčasnosti im až tak nejde o zjednotenie polostrova, na to by sa musela zmeniť aj politická situácia na Severe, ale že juhokórejská ekonomika potrebuje nový impulz.

Ten môže priniesť spojenie severokórejskej pracovnej sily a nerastných surovín s juhokórejskými technológiami. Mnohé juhokórejské firmy sa už pripravujú na investície na severe, aj Trump v rozhovore priznal, že by svoje hotelové impérium rád rozšíril o rezort v Severnej Kórei.

K tomu sa pridáva túžba po mierových vzťahoch, teda po situácii, keď na prísne stráženej hranici nebudú proti sebe stáť armády pripravené kedykoľvek zasiahnuť, ale bude sa dať voľne prekračovať.

Závan kultúrnej nostalgie sa zas objavuje v túžbe, aby mohli Kórejčania navštevovať všetky pamiatky a svätyne súvisiace s kórejskou históriou a kultúrou.

Či veríme? A čo máme robiť?

Kým vo svete sa často diskutuje, či sa mal Trump s Kimom stretnúť, či mu neurobil prílišné ústupky, alebo či je vôbec dobré dohadovať sa s diktátorom, Juhokórejčania sa držia akejkoľvek nádeje na normalizácie stavu.

78 rokov trvá kórejská občianska vojna. V roku 1953 sa skončila len prímerím.

Už viac ako sedem desaťročí žijú v tom, že každú chvíľu môže prísť bombardovanie spoza hranice. „Či veríme Trumpovi? Musíme,“ hovorí rázne Li Čä-Kchang z juhokórejskej verejnoprávnej KBS. „Ak by Američania mohli priniesť výsledky, nepôjde už o to, či sa dá dôverovať Trumpovi, ale o mier na polostrove.“

„Mierové rokovania aj s ich chybami sú jedinou cestou. Čo iné máme robiť? Ísť do vojny,“ pridáva sa novinárka Pchark Či-wong z Arirang News.

Li zatiaľ nechce hovoriť o termíne prípadného zjednotenia, priznáva, že na to nie sú Juhokórejčania pripravení. Neexistuje vybraný model, podľa ktorého by k tomu malo dôjsť, ani vyčíslenie prípadných nákladov.

„Môže ísť o úplné zjednotenie podľa nemeckého príkladu, o model Hongkongu a Číny, teda jeden štát dva systémy, ale to sa bude musieť znormálniť aj režim na severe,“ hovorí. Ďalšou možnosťou je necentralizovaná únia. Teraz je podľa neho kľúčové, aby sa Severná Kórea vzdala jadrových zbraní, čo už diktátor Kim opakovane sľúbil.

Čo s Kimom?

Je trochu zvláštne rokovať s Kimom ako s rovnocenným, keďže je hlavou najbrutálnejšieho režimu súčasnosti a v pracovných táboroch drží viac ako stotisíc ľudí, no iná možnosť v súčasnosti nie je, priznávajú ľudia z vládneho prostredia. Ak chce Soul niečo dosiahnuť, musí uznať vládu, ktorá teraz v Pchjongjangu je, aj keď ju nepovažuje za demokratickú.

Prečítajte si tiež: Odlišnejšie štáty zrejme neexistujú. Aké problémy by mala jednotná Kórea?

Propagačné video z ministerstva pre zjednotenie tak neukazuje hrôzy v severokórejských gulagoch, ktoré sú aj podľa správy OSN porovnateľné alebo horšie ako nacistické koncentračné tábory a Kima by za ne mali súdiť za zločiny proti ľudskosti.

Na záberoch spoločne kráčajú športovci z oboch kórejských republík na olympiáde, Mun si s Kimom podáva ruku, spoločne prekračujú hranice. „Spojená Kórea bude synonymom pre mier a prosperitu,“ sľubuje video, podľa ktorého sa súčasná najstráženejšia hranica sveta zmení na ekologický a kultúrny raj.

Mladý Nemec zas na videu hovorí, ako mu rodičia spomínali, že po zjednotení Nemecka sa zrazu zlepšila ekonomická situácia v krajine.

Rozdelenejšie ako Nemecko

Kórejské republiky sú oveľa viac rozdelené, ako bolo západné a východné Nemecko. Rovnako je ťažké predstaviť si, ako by v jednom štáte žili Severokórejčania odvyknutí od slobodnej vôle naučený len poslúchať vládnucu vrstvu a Juhokórejčania zvyknutí na kozmopolitnú spoločnosť a cestovanie po svete.

„Medzi krajinami sú obrovské rozdiely v kultúre, v spoločnosti. Či by zjednotenie bolo možné? Asi áno,“ hovorí mladík, ktorý sa predstavuje ako Phillipe a nedávno dokončil povinnú vojenskú službu. Študuje v Spojených štátoch, domov prišiel na prázdniny a odlieta na dovolenku do Che-chu.

„Ja to však nechcem, stálo by nás to príliš veľa peňazí a bolo by to veľmi komplikované, zrejme by to prinieslo konflikty medzi južanmi a severanmi,“ priznáva úprimne.

Dodáva, že na súčasnú situáciu, keď sú krajiny vo vojne, no prakticky sa neobojuje, si už zvykol. „Nikdy som sa necítil v ohrození, podľa mňa je to bezpečné aj teraz,“ tvrdí a odchádza k lietadlu.