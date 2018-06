Španielska loď so štyrmi europoslancami smeruje k brehom Líbye

Ako pozorovatelia sa k misii pripojili jeden taliansky a traja španielski poslanci europarlamentu.

28. jún 2018 o 12:46 TASR

VALLETTA. Španielska záchranná loď so štyrmi poslancami Európskeho parlamentu na palube vplávala vo štvrtok do medzinárodných vôd Stredozemného mora a smeruje k líbyjskému pobrežiu. Stalo sa tak v období, keď sa krajiny EÚ dostávajú do sporov ohľadom prílevu migrantov do Európy, informuje agentúra AP.

Loď Astral opustila prístav na Malte vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Neďaleko pobrežia Líbye, kde prebiehajú operácie zamerané na pomoc migrantom, sa má pripojiť k záchrannej lodi Open Arms. Obe plavidlá prevádzkuje mimovládna organizácia Proactiva Open Arms so sídlom v Španielsku.

Ako pozorovatelia sa k misii pripojili jeden taliansky a traja španielski poslanci europarlamentu. O svojich zisteniach chcú informovať na ďalšom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ktoré sa bude konať 2.-5. júla v Štrasburgu.

Kapitán lode Astral Riccardo Gatti vyjadril pochybnosti, či sa loď bude môcť vrátiť naspäť do maltského prístavu. AP pripomína, že za posledné týždne Taliansko a Malta za posledné týždne odmietli prijať niekoľko záchranných lodí humanitárnych organizácií, ktoré prevážali migrantov.