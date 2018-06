Po chlapcoch stratených v thajskej jaskyni už pátrajú aj Briti a Američania

Skupina chlapcov vo veku 11 až 15 rokov vošla do jaskyne Tham Luang Nang Non v sobotu.

28. jún 2018 o 7:13 SITA

Thajskí vojaci vynášajú techniku záchranárom ku jaskyni Tham Luang Nang Non .(Zdroj: SITA/AP)

MAE SAI. Americká armáda a britskí jaskynní experti sa zapojili do pátrania po 12 chlapcoch a ich futbalovom trénerovi v zatopenej jaskyni na severe Thajska.

Zástupca tamojšej armády vo štvrtok ráno uviedol, že nočný dážď zdvihol hladinu vody v jaskyni a z bezpečnostných dôvodov museli vypnúť elektrinu a vodné pumpy.

Generálmajor Bancha Duriyapat dodal, že záchranári pokračujú v práci aj napriek dažďu a doterajším neúspechom.

Skupina chlapcov vo veku 11 až 15 rokov vošla do jaskyne Tham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai spolu so svojím 25-ročným trénerom v sobotu popoludní. Pátranie odštartovalo oznámenie matky jedného z chlapcov, že sa nevrátil z tréningu.

Úrady veria, že skupina ušla do vyššie položených častí jaskyne, kam sa voda zrejme ešte nedostala.