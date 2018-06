Rusi zomrú skôr, ako idú do dôchodku. Reforma škodí aj Putinovi

Rusko nemá dosť peňazí na penzie. Ak zvýši vek odchodu do dôchodku, najmä muži sa ho nemusia nikdy dožiť.

26. jún 2018 o 16:53 Petra Procházková

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MOSKVA, BRATISLAVA. V Irkutsku v pondelok demonštrovali ľudia s transparentmi ako „Nechceme pracovať až do hrobu“ alebo „Každý druhý sa penzie nedožije“. Podobné to bolo nedávno v Tomsku, rovnaké protestné akcie sa chystajú aj v Kirove a Archangeľsku.

Rusov do ulíc vyhnalo zamýšľané zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Kým politických demonštrácií je v Rusku čoraz menej, zvyšujúce sa ceny benzínu a práve dôchodková reforma stále dokážu do ulíc vyhnať množstvo ľudí.

Vláda chce totiž dosiahnuť, aby muži o pár rokov odchádzali do dôchodku ako 65-roční a ženy ako 63-ročné. Doteraz pritom pracovali muži do veku 60 a ženy do veku 55 rokov. To, že zvyšovanie dôchodkového veku je celosvetový trend, nahnevaných Rusov neuspokojilo – podľa sociológov návrh nahneval až 90 percent občanov Ruskej federácie.

Chyba premiéra, nie prezidenta

Ani veľkolepé majstrovstvá sveta vo futbale nedokázali zatieniť nespokojnosť ruského obyvateľstva s najväčšou sociálno-ekonomickou reformou prezidenta Vladimira Putina.

Najmä obyvatelia oblastí s nízkou priemernou dĺžkou života, ako sú Tuviansko, Čukotka či Magadanská, Amurská a Novgorodská oblasť, to vnímajú ako snahu vlády obrať ich aj o to málo, čo im na dôchodky dáva. Na týchto miestach sa totiž muži často dožívajú priemerne menej ako šesťdesiat rokov – dôchodku by sa teda vôbec nedožili, pripomína web BBC.