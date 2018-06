Šesť miliárd na migračné centrá v Afrike je reálna suma, tvrdí eurokomisár

Únia vedie spor, ako zvládnuť migrantov smerujúcich do Európy.

25. jún 2018 o 18:59 TASR

BRUSEL. Európska únia by mohla vyplatiť severoafrickým krajinám šesť miliárd eur na starostlivosť o migrantov snažiacich sa dostať na územie bloku.

Táto suma je reálne zvládnuteľná, vyhlásil v pondelok komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger, ktorý sa tým zapojil do debaty o migrácii.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vyloďovacie platformy

Členské štáty EÚ vedú spor, ako zvládnuť migrantov smerujúcich do Európy s tým, že unikajú pred konfliktami a prenasledovaním vo svojej vlasti alebo hľadajú lepší život.

Prečítajte si tiež: Európski lídri podporili plán na vytvorenie centier pre migrantov v Afrike a na Balkáne

Táto migračná problematika bude dominovať na summite lídrov EÚ, ktorý sa bude konať tento týždeň vo štvrtok a piatok, pripomenula v pondelok tlačová agentúra DPA.

Jedným zo skúmaných návrhov riešenia sú takzvané "vyloďovacie platformy" (vonkajšie platformy), na základe ktorých by žiadosti migrantov zo severnej Afriky o azyl boli spracovávané v tejto časti Afriky, teda ešte pred tým, ako migranti vkročia na územie Európy.

EÚ by takéto platformy financovala, pričom šesť miliárd eur na najbližšie roky by podľa Oettingera bola "veľmi realistická" suma. Takú únia prisľúbila na základe dohody z roku 2016 aj Turecku výmenou za to, že Ankara sa bude starať o utečencov, ktorí by inak pokračovali v ceste do Európy, do jej bohatšej časti.

Voda aj oblečenie

Nech už EÚ kdekoľvek nájde krajiny alebo partnerov ochotných spolupracovať, blok bude financovať základné potreby migrantov - ako je napríklad voda, čistenie odpadových vôd, prístrešky, oblečenie, potraviny a vzdelávanie - v "uzavretých" dedinách, spresnil Oettinger. Konkrétne spomenul Líbyu, Tunisko a "ďalšie krajiny" v severnej Afrike.

Aj nová talianska vláda navrhla, aby na území Líbye vznikli tábory pre prisťahovalcov pod správou OSN, kde by sa spracúvali žiadosti o azyl.

Túto myšlienku však podpredseda líbyjskej vlády Ahmad Muajtík odmietol. V rozhovore pre taliansky denník La Repubblica vysvetlil, že "nie je možné" povoliť úradníkom cudzích štátov, aby v Líbyi riadili takéto zariadenia.

Žiadna severoafrická vláda nenaznačila, že by bola ochotná poskytnúť potrebnú infraštruktúru, ale už prebiehajú rozhovory s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), dodala informáciu Európska komisia.