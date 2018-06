Európski lídri podporili plán na vytvorenie centier pre migrantov v Afrike a na Balkáne

Diskutuje sa aj o plánoch na prijímacie centrá v Albánsku.

24. jún 2018 o 19:50 SITA

BRUSEL. Európski lídri, ktorí sa v nedeľu stretli v Bruseli na neformálnych rozhovoroch, podporili plán vytvoriť prijímacie centrá pre migrantov v severnej Afrike a na Balkáne, kde by vybrali tých, ktorí majú nárok na azyl.

Skupina šestnástich krajín, ktorú viedli Francúzsko a Nemecko, diskutovala o tom, kto by mal prevziať zodpovednosť za migrantov prichádzajúcich do Európy, ako dlho by sa o nich mal starať a tiež, ako by mali pomôcť európski partneri.

Znížila počet prichádzajúcich migrantov

Počet ľudí prichádzajúcich do Európy síce tento rok výrazne klesol - podľa odhadov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) príde v prípade pretrvávajúceho trendu tento rok do Európy po mori 80-tisíc ľudí, no otázka migrácie je naďalej horúcou témou.

To je najmä vďaka vzostupu protiimigračných strán, ktoré rozdúchavajú strach verejnosti z cudzincov a získavajú si tým ďalšiu podporu.

Európska dvadsaťosmička, povzbudená dohodou s Tureckom, ktorá od roku 2015 znížila počet odtiaľ prichádzajúcich migrantov o 97 percent, je pripravená dať zelenú zriadeniu centier v Alžírsku, Egypte, Líbyi, Maroku, Nigeri a Tunisku. Diskutuje sa aj o plánoch na prijímacie centrá v Albánsku.



Medzinárodná organizácia pre migráciu a UNHCR sú však obozretní v súvislosti so zriaďovaním "hotspotov" mimo Európy, kde by sa oddeľovali ľudia unikajúci pred násilím od ekonomických migrantov.

Žiadna krajina pritom zatiaľ nesúhlasila so zriadením takéhoto centra na svojom území. Nie je jasné ani koľko by takéto riešenie stálo, no dohoda s Tureckom už napríklad EÚ stála viac ako tri miliardy eur.

Merkelová dohodu spochybnila

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá v súčasnosti čelí v súvislosti s migráciou aj domácej politickej kríze, však spochybnila nádeje, že by oficiálny summit krajín únie, ktorý sa začína vo štvrtok, mohol priniesť nejakú ucelenú dohodu, ako riešiť migráciu.

Podporuje, naopak, bilaterálne a trilaterálne dohody, ktoré by priebežne riešili aktuálne najpálčivejšie problémy.

Európske krajiny podľa nej musia vnímať, ako si môžu navzájom pomôcť bez toho, aby museli vždy čakať na celú dvadsaťosmičku. Návrh na spoluprácu v menších skupinách pritom podporil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Talianskemu premiérovi sa spôsob riešenia nepáči



Taliansky premiér Giuseppe Conte navrhuje zmenu spôsobu, ako Európa rieši migráciu.

Chce pritom nahradiť súčasné kritériá, známe ako Dublinská dohoda, podľa ktorých musia migranti požiadať o azyl v prvej európskej krajine, do ktorej vstúpia.



Španielsky premiér Pedro Sánchez partnerov požiadal o pomoc s rastúcim počtom migrantov, ktorí do krajiny prichádzajú cez Stredozemné more.

Podľa UNHCR tento rok do Európy po mori prišlo zatiaľ okolo 40-tisíc ľudí, z toho asi 16-tisíc do Talianska, 12-tisíc do Grécka a zhruba 12-tisíc do Španielska.