Európski lídri hľadajú pred summitom spoločné riešenia migrácie

Merkelová sa pokúsi spolu s ďalšími politikmi vypracovať spoločný postup.

24. jún 2018 o 14:46 SITA

BRUSEL. Lídri Nemecka, Francúzska a ďalších európskych krajín sa schádzajú v Bruseli na popoludňajšie neformálne rozhovory, kde plánujú prebrať rozpory v otázkach migrácie pred oficiálnym summitom Európskej únie, ktorý sa začne vo štvrtok.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá v súčasnosti čelí domácej politickej kríze, sa podľa predpokladov pokúsi spolu s ďalšími lídrami vypracovať spoločný postup k migrácii.

Najväčšie rozpory pritom panujú v otázkach, kto by mal prevziať zodpovednosť za prichádzajúcich migrantov, ako dlho by sa o nich mal starať a tiež, čo by mali európske štáty spraviť na pomoc najviac zasiahnutým krajinám, ako sú Taliansko a Grécko.

Pôvodne neformálne rozhovory šiestich lídrov v súčasnosti zahŕňajú 16 krajín.