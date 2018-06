Štipce aj zubné kefky. V telách morských vtákov našli stovky plastov

Britskí dokumentaristi nakrútili ďalšie dôkazy o ničivom vplyve plastového odpadu na zvieratá.

23. jún 2018 o 13:00 SITA

BRATISLAVA. Tím britského televízneho kanálu BBC One získal ďalšie otrasné dôkazy o ničivom vplyve plastového odpadu na zvieratá vo voľnej prírode.

Dokumentaristi, ktorí pracujú na filme Drowning in Plastic, nakrútili na ostrove Lorda Howea morské vtáky umierajúce od hladu, pretože v žalúdkoch plných plastov nemajú priestor na potravu.

Dokumentárny film je súčasťou iniciatívy BBC s názvom Plastics Watch, ktorá sleduje vplyv plastov na životné prostredie.

Nevedia rozlíšiť plasty

Filmári na ostrove nakrúcali s morskými biológmi, ktorí sa pokúšajú vtáky zachrániť. Po opustení hniezd preto odchytávajú stovky mláďat, ktorým zo žalúdkov vyberajú plasty, aby im dali šancu na prežitie.

Vtáky hniezdia na ostrove Lorda Howea, viac ako 600 kilometrov od východného pobrežia Austrálie. Mláďatá pritom v hniezdach čakajú na svojich rodičov, ktorí im z mora nosia malé ryby a chobotnice.

„Tieto vtáky sú všeobecné predátory. Zjedia v podstate všetko, čo im dáte. Práve to im umožnilo prosperovať - to, že nie sú vyberavé. Keď však dáte do oceánu plasty, nedokážu rozlíšiť, čo je plast a čo nie, takže ho zjedia," vysvetlila morská biologička Jennifer Lavers, ktorá s vtákmi pracuje.

Rodičia tak nevedomky kŕmia svoje mladé plastami, a keď tie vyjdú z hniezd, sú ich žalúdky plné plastu a nemajú dosť živín a dosť sily na to, aby sa o seba dokázali postarať.

Práve vtedy zasahujú vedci, ktorí mladé odchytávajú a prezerajú. Ako ďalej vysvetlila Lavers, vyplachujú im žalúdky tak, aby im neublížili a s pomocou morskej vody ich prinútili plasty vyvrátiť.

Štipce aj kefky

Liz Bonnin, ktorá reláciu moderuje, sa vyjadrila, že to, čo zažila na ostrove Lorda Howea, bola jedna z najhorších vecí, aké videla počas svojej kariéry.

„Bolo šokujúce, koľko toho vyšlo z jedného mláďaťa. Druhú noc sme videli z jedného vyjsť asi 90 kúskov," povedala pre BBC News s tým, že vedci im vraveli, že niekedy nájdu v mŕtvych vtákoch alebo vo vyvrhnutej potrave aj 200 až 250 kúskov plastov.

Podľa Jennifer Lavers sa pritom väčšina plastu, ktoré nachádzajú, dá nahradiť.

„Nachádzame plastové štipce na bielizeň, plastové zubné kefky. To všetko sa dá vymeniť za iné materiály - hliník alebo drevo. Ja mám napríklad zubnú kefku z bambusu. Ak takéto kroky rozšírime v celej ľudskej populácii, skutočne môžeme dosiahnuť zmenu. Nesmierne sa teším na budúcnosť, v ktorej nebudem musieť vyberať štipce na bielizeň z brušiek malých vtáčikov - to by bolo úžasné," uzavrela.