Rokovania so Spojenými štátmi by boli stratou času, tvrdí Asad

Sýrsky prezident Baššár Asad si myslí, že je nezmyselné rokovať s USA.

22. jún 2018 o 20:03 SITA

BEJRÚT. Sýrsky prezident Baššár al-Asad si myslí, že je nezmyselné rokovať so Spojenými štátmi americkými.

Vyjadril sa tak v rozhovore pre ruskú televíziu NTV, ktorého fragmenty sa objavili na účte jeho kancelárie v aplikácii určenej na posielanie správ. Informovala o tom ruská tlačová agentúra TASS.



V rozhovore sa al-Asad vyjadril, že rokovať s USA je márne. "Rokovania so Spojenými štátmi nebudú viesť k ničomu, je to úplná strata času. Nebudeme sa rozprávať s Američanmi, pretože sú to Američania. Sme pripravení rozprávať sa s kýmkoľvek, s kým budeme môcť dosiahnuť výsledky, ale myslíme si, že americká politika sa v budúcnosti nezmení," uviedol sýrsky prezident.