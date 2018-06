Stále sú to cenné zábery. Ako vyzerá život v Severnej Kórei

Severokórejský režim naznačuje, že by sa mohol otvoriť.

23. jún 2018 o 16:22 Stanislava Smadišová, Matúš Krčmárik

PCHONGJANG, BRATISLAVA. Napriek náznakom politického otvorenia v posledných mesiacoch ostáva Severná Kórea jednou z najuzatvorenejších krajín. Život obyčajných ľudí si môže pozrieť len niekoľko tisíc turistov ročne, vždy sú pod dohľadom miestnych sprievodcov a nikdy si nemôžu byť istí, či to, čo vidia, je spontánnym prejavom alebo nainscenovaným divadlom.

Po krajine sa nemôžu voľne pohybovať ani novinári, no pred niekoľkými rokmi režim umožnil prístup aspoň americkej agentúre AP, ktorá začala prinášať spravodajstvo z Pchjongjangu vrátane fotografií.

Ponúkajú tak vhľad do režimu, ktorý bol ešte donedávna pre väčšinu sveta veľkou záhadou.

Diktátor Kim Čong-un však na nedávnych stretnutiach s juhokórejským a americkým prezidentom naznačoval, že krajina by sa predsa len mohla viac otvoriť. Očakáva sa, že medzi južnou a severnou časťou Kórejského polostrova by sa mohli obnoviť dopravné spojenia, ani hranica by už nemusela byť taká nepriechodná, ako je to v súčasnosti.