Merkelová navštívila sýrskych utečencov v Libanone

Nemecká kancelárka navštívila verejnú školu v libanonskom Bejrúte, ktorú navštevujú aj sýrski utečenci.

22. jún 2018 o 14:11 SITA

Merkelová so sýrskymi utečencami v Libanone.(Zdroj: SITA/AP)

BEJRÚT. Nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívila verejnú školu v libanonskom Bejrúte, ktorú navštevujú aj mnohí sýrski utečenci. Politička sa v piatok stretla so študentmi zmiešanej školy, pričom im rozdávala dresy nemeckého národného futbalového tímu, ktorý momentálne súťaží v Rusku na majstrovstvách sveta, a hádzala si s nimi loptu.

"Pokúšame sa ti zaobstarať vzdelanie," prihovorila sa počas návštevy Merkelová jednému zo študentov v angličtine.



Merkelová je v Libanone, kde žije vyše milión sýrskych utečencov, od štvrtka. Vo svojom programe má tiež stretnutia s predstaviteľmi štátu, podnikateľmi a zástupcami agentúr Organizácie Spojených národov.



Ceste do Libanonu predchádzala návšteva Jordánska, ktorému Merkelová prisľúbila pôžičku vo výške 100 miliónov dolárov (v prepočte 86,6 milióna eur), ktorá je dodatkom k ich bilaterálnej pomoci. Kancelárka v krajine tiež navštívila Nemecko-jordánsku univerzitu, kde diskutovala so študentmi.



Nemecká kancelárka vycestovala na Blízky východ v čase sporu v jej vládnej koalícii ohľadom prisťahovaleckej politiky. Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU), ktorá je menšou stranou dvojbloku, s Merkelovej Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU), požaduje, aby niektorých utečencov otáčala už na hraniciach a dala jej dva týždne na to, aby dosiahla dohodu s ostatnými členskými krajinami EÚ o novej spoločnej európskej utečeneckej politike.

Nemecký minister vnútra a líder CSU Horst Seehofer uviedol, že ak sa tak nestane, začne podnikať v oblasti utečeneckej politiky samostatné kroky. V nedeľu sa v Bruseli uskutoční summit európskych lídrov o migrácii vedený Nemeckom a Francúzskom, aby prediskutovali potenciálne riešenia.