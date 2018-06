Japonská sopka z bondovky chrlí dym a popol do obrovskej výšky

Vulkán sa v roku 1967 objavil v bondovke pod názvom Žiješ len dvakrát.

22. jún 2018 o 10:08 TASR

TOKIO. Japonská sopka Šinmoedake v piatok vybuchla a vychrlila oblak hustého dymu a popola až do výšky 2,6 kilometra nad kráterom. K erupcii došlo menej než týždeň po silnom zemetrasení, ktoré postihlo západ Japonska, píše DPA.

Sopka Šinmoedake sa nachádza v prevažne vidieckej oblasti približne 985 kilometrov od metropoly Tokio na najjužnejšom japonskom ostrove Kjúšu. Od poslednej erupcie v marci tohto roka bola sopka pokojná, napriek tomu bol prístup k jej vrcholu vo výške 1421 metrov zakázaný.

Televízne zábery ukázali dym a popol vo vzduchu nad vrcholom tohto vulkánu, ktorý sa v roku 1967 objavil v bondovke pod názvom Žiješ len dvakrát (You Only Live Twice). Japonský meteorologický ústav JMA varoval, že v okolí vulkánu hrozí nebezpečenstvo padania skál či prúdu lávy, popola a plynu.

Japonsko má 110 aktívnych sopiek, z toho 47 je neustále monitorovaných. V septembri 2014 zahynulo pri erupcii vulkánu Ontake 63 ľudí. Išlo o najhoršiu bilanciu v krajine za uplynulých 90 rokov, uvádza agentúra Reuters.

V pondelok postihlo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1 okolie druhého najväčšieho japonského mesta Osaka. O život prišlo päť ľudí a ďalšie stovky utrpeli zranenia, pripomína DPA. Japonsko sa nachádza na území, kde sa stretávajú štyri tektonické platne, preto je často postihnuté zemetraseniami.