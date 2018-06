Trump stále hovorí o mimoriadnom úspechu, Kim sa veľmi neponáhľa

Už sa malo hovoriť o tom, ako sa Severná Kórea vzdá jadrových zbraní.

21. jún 2018 o 14:57 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Postavili ho zrejme v roku 2008 a severokórejský režim tu testoval motory do balistických striel. Zničenie zariadenia Sohä, jedného z najväčších v krajine, sa môže stať prvým krokom k sľubovanej denuklearizácii Kórejského polostrova.

Podľa amerických zdrojov je práve tento komplex tým, ktorý sa spomínal po minulotýždňovom amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského diktátora Kim Čong-una ako prvý adept na zničenie.

Brutálny režim má jeho zničením dokázať, že sľuby o ukončení svojho jadrového programu, po ktorých má nasledovať zmiernenie a postupné zrušenie sankcií, myslí vážne.

Testy už nepotrebujú

Zničenie Sohä pritom nemusí znamenať, že Severná Kórea sa vzdáva balistických striel, ktorými vie podľa minuloročných vyjadrení zasiahnuť americké územie. V Sohä totiž testovala motory poháňané kvapalným palivom, ale tie už v súčasnosti má, testy môže zastaviť a pritom pokračovať v produkcii motorov.

„Ak by Severná Kórea chcela prísť s niečim veľkým, mohlo by to byť napríklad odovzdanie medzikontinentálnych balistických striel tretej krajine, začať rozhovory o rozobraní striel alebo aspoň zobrať do svojich zariadení šéfa americkej diplomacie Mikea Pompea a do očí mu povedať, že sa vzdajú rakiet,“ hovorí pre Staits Times Jang Uk z Kórejského obranného a bezpečnostného fóra.

Ak by režim Sohä naozaj zničil, išlo by podľa neho skôr o symbolické gesto.

Na tlačovej konferencii po summite Trump vyhlásil, že „budúci týždeň sa začne hovoriť o podrobnostiach dohody o denuklearizácii“. „Ja budem mať za úlohu posunúť veci dopredu,“ prihlásil sa vtedy k zodpovednosti Pompeo.