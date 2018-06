Si Ťin-pching a Kim Čong-un rokovali o utužovaní spolupráce

Za štvrť roka sa lídri Číny a KĽDR stretli už tretí krát.

21. jún 2018 o 7:43 TASR

SOUL. Severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching diskutovali počas posledného kola rokovaní v Pekingu o spôsoboch upevnenia strategickej spolupráce. Informovali o tom vo štvrtok severokórejské štátne médiá.

Rozhovory viedli v stredu - v druhý a posledný deň najnovšej návštevy Kima v čínskom hlavnom meste. Ich utorkový summit bol už tretím približne za tri mesiace.

Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA si vymenili názory na "naliehavé medzinárodné otázky a prediskutovali záležitosti s cieľom ešte viac utužiť strategickú a taktickú spoluprácu medzi oboma stranami a krajinami za novej situácie".

Kim tiež pred stredajšou cestou späť do vlasti navštívil významné poľnohospodárske a iné zariadenia. Zašiel do Inštitútu vedecko-technických inovácií patriaceho pod Čínsku akadémiu poľnohospodárskych vied a do dopravného kontrolného centra s automatizovanými systémami pre metro. Ocenil automatizáciu na vysokej úrovni.

Podľa juhokórejskej agentúry Jonhap jeho návšteva takýchto zariadení odráža rastúci záujem KĽDR o reformu svojho poľnohospodárskeho sektora a vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre hospodársky rozvoj.

Severokórejské štátne médiá v stredu informovali, že Kim Čong-un a Si Ťin-pching dospeli k porozumeniu v záležitostiach, o ktorých v Pekingu obaja lídri diskutovali, vrátane denuklearizácie Kórejského polostrova. Zhodnotili minulotýždňový historický summit Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure a vymenili si názory na to, ako vyriešiť otázku jadrového odzbrojenia.

Čínsky prezident požiadal v utorok severokórejského lídra o naplnenie dohôd o jadrovom odzbrojení, ktoré Kim dosiahol s Trumpom minulý týždeň v Singapure. Taktiež sľúbil vodcovi KĽDR, že Čína podporí medzinárodnými sankciami postihnutú Severnú Kóreu pri jej hospodárskej obnove.