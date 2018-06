Kanadský premiér kritizoval Trumpovu politiku odoberania detí imigrantom

Trudeau povedal, že praktiky amerických úradov sú neakceptovateľné.

20. jún 2018 o 18:57 SITA

WASHINGTON. Imigračná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, v rámci ktorej americké úrady odoberajú imigrantom deti a umiestňujú ich do špeciálnych zadržiavacích zariadení, vyvoláva negatívne ohlasy už aj v zahraničí.

V stredu ju ostro kritizoval kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý sa doteraz komentovaniu situácie na hraniciach medzi USA a Mexikom vyhýbal.

Rozdelenie rodín úradmi

V stredu na novinársku otázku v parlamente Trudeau odpovedal, že praktiky amerických úradov sú "neakceptovateľné a zlé".

"Toto nie je štýl, akým robíme veci u nás v Kanade," povedal kanadský premiér a dodal, že si nevie predstaviť, ako sa musia cítiť rodiny, ktoré úrady takto rozdelia.



Agentúra Associated Press k tomu píše, že Trudeau svojím vyhlásením pravdepodobne vyvolá ďalší verbálny útok zo strany amerického prezidenta Trumpa.

Prezident USA už na Trudeaua slovne zaútočil minulý týždeň po tom, čo kanadský premiér kritizoval Trumpa za uvalenie nových ciel na zahraničný tovar, čím USA podľa Trudeaua odštartujú obchodnú vojnu.

Boj proti nelegálnej migrácii

Trump trvá na tom, že oddeľovanie detí od rodín imigrantov na hraniciach medzi USA a Mexikom je nevyhnutným prostriedkom boja proti nelegálnej migrácii.

Proti takýmto praktikám pritom v posledných dňoch zaznieva ostrá kritika zo strany mnohých významných politikov z radov demokratov aj Trumpových republikánov. Proti oddeľovaniu detí sa vyslovila dokonca aj Trumpova manželka Melania.



"Nechcem, aby boli rodičom odoberali deti. Ale keď stíhate rodičov za to, že vstúpili do krajiny ilegálne, a to by ste rozhodne mali, tak potom im treba odoberať deti," vysvetlil Trump. Oddeľovanie detí od rodín imigrantov je podľa neho "jediným riešením" ilegálnej imigrácie.



Otázka oddeľovania detí od rodín imigrantov vyvoláva v USA v posledných dňoch veľké kontroverzie. Len za obdobie od 5. mája do 9. júna tohto roku bolo podľa vládnych štatistík oddelených od rodičov 2 342 detí imigrantov.

Praktiky kritizoval aj John McCain

V utorok sa ku kritikom týchto praktík pridal napríklad vplyvný republikánsky senátor a častý kritik prezidenta Trumpa John McCain.

Podľa neho je spôsob, ako sa USA správajú k rodinám imigrantov "frontálnym útokom na mravné základy americkej spoločnosti" a je v protiklade k hodnotám, na ktorých boli Spojené štáty vybudované.

Trumpova administratíva má podľa McCaina "právomoc tieto praktiky zastaviť a mala by to spraviť okamžite".



Proti tejto politike sa už v pondelok nečakane ozvala aj prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová. "Je presvedčená, že musíme byť krajinou, ktorá sa riadi zákonmi, ale tiež krajinou, ktorá sa riadi srdcom," vyhlásila jej hovorkyňa Stephanie Grisham.

Podobný názor má aj bývalá prvá dáma Laura Bushová, ktorá v stĺpčeku pre The Washington Post označila tieto praktiky za "kruté a nemorálne" a prirovnala ich k posielaniu japonských Američanov do internačných táborov počas 2. svetovej vojny.