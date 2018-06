Senátor McCain žiada Trumpa, aby okamžite zastavil odoberanie detí na hraniciach

V Spojených štátoch len za šesť týždňov v apríli a máji tohto roku oddelili od rodičov -imigrantov takmer 2 000 detí.

19. jún 2018 o 19:45 SITA

WASHINGTON. Vplyvný republikánsky senátor a častý kritik prezidenta Donalda Trumpa John McCain kritizoval odoberanie detí imigrantom a ich umiestňovanie do špeciálnych zadržiavacích zariadení.

Praktiky súčasnej administratívy na južných hraniciach USA sú podľa McCaina "frontálnym útokom na mravné základy americkej spoločnosti" a sú v protiklade k hodnotám, na ktorých boli Spojené štáty vybudované.

Dvetisíc detí oddelili od rodičov

Trumpova administratíva má podľa McCaina "právomoc tieto praktiky zastaviť a mala by to spraviť okamžite," napísal jeden z najvplyvnejších predstaviteľov Trumpovej Republikánskej strany na Twitter.

V Spojených štátoch len za šesť týždňov v apríli a máji tohto roku podľa vládnych štatistík oddelili od rodičov -imigrantov takmer 2 000 detí.

Proti tejto politike sa už v pondelok nečakane ozvala aj prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová. "Je presvedčená, že musíme byť krajinou, ktorá sa riadi zákonmi, ale tiež krajinou, ktorá sa riadi srdcom," vyhlásila jej hovorkyňa Stephanie Grisham.

Podobný názor má aj bývalá prvá dáma Laura Bushová, ktorá v stĺpčeku pre The Washington Post označila tieto praktiky za "kruté a nemorálne" a prirovnala ich k posielaniu japonských Američanov do internačných táborov počas 2. svetovej vojny.

Treba zmeniť zákony

S oddeľovaním detí od rodín imigrantov vyjadrili už minulý týždeň nesúhlas aj dvaja kľúčoví predstavitelia oboch hlavných amerických politických strán.

"Toto nie je normálne, je to barbarstvo! Musí to prestať!" vyhlásila Nancy Pelosi, šéfka demokratickej menšiny v Senáte, hornej komore Kongresu. Pridal sa aj predseda Snemovne reprezentantov, dolnej komory Kongresu, republikán Paul Ryan. "Nechceme, aby boli deti oddeľované od rodičov," povedal vo štvrtok.

Na to, aby americké úrady s takýmito praktikami prestali, je však podľa Ryana treba zmeniť zákony.

Dôvodom oddeľovania detí od rodín je totiž podľa neho to, že súčasné zákony zakazujú, aby deti, ktoré sa dostanú nelegálne na územie USA, boli dlhšie obdobie zadržiavané, zatiaľ čo v prípade dospelých to možné je.

To, že oddeľovanie detí od rodín na hraniciach medzi USA a Mexikom je nesprávne, cez víkend zmienil dokonca aj prezident Trump, dodal však, že za to nemôže on, ale zákony z dielne demokratov.

V pondelok už Trump hovoril o deťoch imigrantov ako o prostriedku, pomocou ktorého do krajiny nelegálne prenikajú zločinci. Deti podľa Trumpa "zneužívajú tí najhorší zločinci na svete na to, aby prenikali do Spojených štátov".