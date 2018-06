Summit Únie bude riešiť najmä migrantov

Nová vláda v Taliansku trvá na tom, že potrebuje viac európskej pomoci pri riešení migračného toku.

19. jún 2018 o 17:48 TASR

BRUSEL. Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ by sa mali na budúci týždeň v Bruseli, v rámci summitu v dňoch 28.-29. júna, zaoberať myšlienkou vytvorenia zámorských "vyloďovacích platforiem", ktoré by mali byť určené pre migrantov zachránených na mori pri pokuse dosiahnuť brehy členských krajín Únie.

V utorok to uviedla tlačová agentúra DPA s odkazom na návrh záverov summitu, ktoré mala k dispozícii.

Loď Aquarius

V EÚ pokračujú diskusie na tému migrácie. Nová vláda v Taliansku trvá na tom, že potrebuje viac európskej pomoci pri riešení migračného toku zo severného pobrežia Afriky, zatiaľ čo krajiny strednej Európy sú proti myšlienke premiestňovania utečencov do iných členských krajín a dokonca už aj v Nemecku je táto otázka politicky veľmi citlivá.

Nápad vyloďovacích stredísk pre migrantov mimo hraníc EÚ podľa DPA vznikol minulý týždeň, keď Taliansko zavrelo svoje prístavy pre záchranársku loď Aquarius, na palube ktorej bolo vyše 600 migrantov zachránených na mori. Krok talianskej vlády si vyslúžil kritiku zo strany inštitúcií EÚ aj od susedov Talianska.

Lídri EÚ budú diskutovať o migrácii na budúcotýždňovom summite v kontexte snáh o reformu doterajšieho azylového systému. Návrh dokumentu, ktorý podľa DPA pripravil predseda Európskej rady Donald Tusk, vyzýva hlavy vlád a štátov EÚ, aby podporili koncepciu regionálnych vyloďovacích platforiem. V dokumente sa však nešpecifikuje geografická poloha týchto stredísk.

Podľa nemenovaného diplomata EÚ by išlo o zóny v krajinách mimo Únie a mohli by predstavovať zlomový moment, lebo ich samotná existencia by znížila motiváciu migrantov pokúšať sa prekročiť Stredozemné more a dostať sa do Európy. Migranti zachytení v medzinárodných vodách by totiž putovali do týchto prechodných stredísk.

Tusk spraví turné po EÚ

Navrhované "zadržiavacie" strediská by mali byť riadené spolu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) so sídlom v Ženeve a s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a mali by zabezpečiť rýchle spracovanie žiadostí o azyl a rozlíšiť ekonomických migrantov od osôb s nárokom na udelenie medzinárodnej ochrany.

Dokument Európskej rady ráta aj s vytvorením osobitného fondu EÚ, ktorý by pomohol zastaviť nelegálnu migráciu, a s vyššími záväzkami EÚ podporiť líbyjskú pobrežnú stráž.

Tuska pred summitom čaká náročné turné po viacerých členských krajinách EÚ. V priebehu tohto týždňa a začiatkom budúceho týždňa navštívi Švédsko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko, Maďarsko a Nemecko, pričom migračná otázka bude patriť k horúcim diskusným témam.

Medzinárodná organizácia pre migráciu v utorok potvrdila, že migračný tok cez Stredozemné more je zhruba o polovicu slabší, ako bol pred rokom, keď sa od januára do polovice júna okolo 40.000 migrantov pokúsilo touto trasou dostať do EÚ. Nižší je aj počet úmrtí na mori. Tohto roku zahynulo v Stredozemnom mori 857 migrantov, kým vlani v rovnakom období to bolo okolo 2000 obetí.