Zákulisný hráč, slniečkar, terč hoaxov. Kto je Poche, pre ktorého Babiš nemá vládu?

Český prezident nemôže odmietnuť vymenovať ministra, no môže ho naťahovať.

19. jún 2018 o 14:06 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Od vymenovaného premiéra Andreja Babiša počúva, že by sa mal zachovať štátnicky a potlačiť vlastné ambície.

Hrad zas o ňom hovorí ako o slniečkárovi, ktorý chce, aby Česko prijímalo utečencov. Preto je neprijateľný.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Politológ: Zeman má Babiša v hrsti, komunisti už neprekážajú

Kritiku počúva aj zvnútra sociálnej demokracie. Senátor Jiří Dienstbier mladší o ňom povedal, že je „zástupcom najšpinavších zákutí pražskej politiky".

„Sme pluralistická strana, každý môže mať svoj názor," okomentoval pre SME výhradu Miroslav Poche, kandidát ČSSD na post ministra zahraničných vecí.

Dienstbiera nemusí brať tak vážne, senátor nepodporoval vstup strany do koalície s Babišovým ANO, medzi sociálnymi demokratmi nemá veľký vplyv. Vstup do vlády nakoniec odobrili čleovia strany.

Ak sa však má Poche naozaj stať šéfom diplomacie, ako to navrhuje ČSSD, bude musieť prekonať odpor Babiša a najmä Zemana. Spor totiž nakoniec môže znamenať, že menšinová vláda ANO a ČSSD s podporou komunistov vôbec nevznikne.

Dlhá diskusia

Zeman súčasného europoslanca ako ministra odmieta oficiálne pre jeho článok spred troch rokov, keď Poche napísal, že Česko by sa nemalo brániť prijatiu 525 utečencov, ako to vtedy žiadala Európska únia.

Poche medzitým už členom strany napísal, že postoj zmenil a je kritikom povinných kvót. A nakoniec, aj pred tromi rokmi písal o dobrovoľnom prijatí utečencov, nepodporoval kvóty.

Prečítajte si tiež: Analytik: Zeman nemá čo hovoriť do zloženia českej vlády

Zemanov skutočný dôvod však môže byť oveľa čerstvejšie Pocheho vyjadrenie.

„Krajská konferencia odporúča zvážiť podporu kandidáta, ktorý nerozdeľuje spoločnosť, nevyvoláva nenávisť a ctí si ústavu aj zákony. Tieto požiadavky spĺňa kandidát Jiří Drahoš,“ napísal v mene pražskej ČSSD Poche v januári pred druhým kolom prezidentskej voľby. Podporil tak Zemanovho súpera.

„Neviem, aké má prezident Zeman názory. Počúvam len to, čo odkazuje jeho hovorca Jiří Ovčáček a to nepovažujem za relevantné,“ povedal Poche, ktorý by sa so Zemanom mal stretnúť v piatok poobede.

Očakáva „dlhú debatu“, na ktorej chce s prezidentom hovoriť o českej zahraničnej politike. Chce ho presvedčiť, že na túto funkciu má.

Prezident nemá podľa českej ústavy právomoc nevymenovať ministra, ak ho navrhne premiér, no podľa kreatívneho výkladu by mohol odkladať jeho vymenovanie, čím by de facto zabránil tomu, aby do funkcie nastúpil.