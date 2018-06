Deti im berú z náručia. Trump tak chce odstrašiť migrantov

Americké úrady odoberajú na mexických hraniciach ilegálnym migrantom ich deti, držia ich potom v detenčných centrách.

18. jún 2018

WASHINGTON, BRATISLAVA. Minulý mesiac Marco Antonio Muñoz, jeho manželka a trojročný syn prekročili rieku Rio Grande a vstúpili do amerického Texasu. No tam oboch rodičov zatkli za nelegálne prekročenie hranice a oddelili ich od syna. Muñoz ten tlak nezvládol a zrútil sa. Po prevezení do väzby spáchal samovraždu.

Americké ministerstvo vnútra sa podľa denníka Washington Post snažilo tento prípad utajiť, až kým sa do médií nedostali ďalšie podobné príbehy.

Americké úrady medzi októbrom 2016 a februárom 2018 na hraniciach s Mexikom podobným spôsobom rozdelili 1800 rodín. No len od 19. apríla do 31. mája tohto roka odobrali rodičom na mexickej hranici takmer dvetisíc detí, pričom viac ako sto z nich malo menej ako štyri roky.

Deti v klietkach

“Rodičia, ktorých zatkli, hovoria, že nevedia, čo sa stalo s ich deťmi,” povedal verejný obhajca Miguel A. Nogueras pre CNN. “Niektorí rodičia tvrdia, že im povedali, že ich deti idú len okúpať. Potom ich aj týždne nevideli,” dodáva.

Podmienky v detenčných centrách sú náročné. Deti sú v ohraničených klietkach a namiesto prikrývky majú termofóliu. Na jedno z centier premenili aj bývalý supermarket, dnes tu držia až tisíc päťsto detí.

Jedno z takýchto miest pre deti pod dvanásť rokov navštívila aj riaditeľka Americkej akadémie pediatrov Colleen Kraftová. “Pracovníci v centrách majú zakázané sa detí dotýkať,” hovorí pre web BuzzFeed News. Separácia od rodičov môže podľa nej poškodiť vývoj dieťaťa.

“Vláda tým mučí ľudí,” kritizuje situáciu právnička z Projektu občianských práv, Natalia Corneliová. Práve Corneliová zastupuje mladú matku z Hondurasu, ktorej malú dcéru násilne odobrali počas kojenia. Keď sa matka pokúšala brániť, nasadili jej putá.

Politika nulovej tolerancie, ktorú v máji ohlásil americký generálny prokurátor Jeff Sessions, má odstrašiť ľudí od ilegálneho prekračovania hraníc. No zatiaľ len výrazne zvýšila počet detí, ktoré na hraniciach oddelili od rodičov.

Kým doteraz ilegálnych migrantov deportovali a rodiny tak zostávali spolu, vláda ich chce najnovšie trestne stíhať. Ak rodiča stíhajú a pošlú ho do federálneho väzenia, podľa zákona im deti odoberú do náhradnej starostlivosti alebo detenčných centier. “Ak so sebou prepašujete dieťa, odoberieme vám ho. Ak nechcete, aby vám ho vzali, nenoste ho ilegálne cez hranicu. Požiadajte o azyl a čakajte,” dodal Sessions.

Viní demokratov

Americký prezident Donald Trump viní zo situácie demokratov, ktorí v Kongrese nechcú podporiť výstavbu múru na hraniciach s Mexikom.

Proti odoberaniu detí sa však v nedeľu postavila aj jeho manželka Melania. Kroky Trumpovej vlády neskôr odsúdila aj bývalá prvá dáma Laura Bushová: “Táto politika nulovej tolerancie je krutá. Je to nemorálne. Láme mi to srdce,” napísala pre Washington Post. “Pýšime sa tým, že sme morálna krajina, ktorá nesúdi podľa farby pleti, ale na základe charakteru. Ak sme naozaj tou krajinou, toto musí skončiť.”

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zeid Raád al Husajn pre agentúru Reuters upozornil, že ľudia nestrácajú ľudské práva tým, že prekročia hranice.

V nedeľu, práve na Deň otcov, sa na viacerých miestach v Spojených štátoch konali protesty. Petíciu proti oddeľovaniu detí od rodičov tiež podpísalo skoro 4600 psychiatrov a deväťdesiat organizácií.

O reforme imigračnej politiky by mal americký Kongres hlasovať tento týždeň.