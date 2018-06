Boli sme v Mali za rodinou parížskeho Spidermana. Volali ho Zidane

Gassama by sa čoskoro mal stať francúzskym občanom a pracovať ako hasič. Ak by nezachránil dieťa, o niečom takom by mohol len snívať.

19. jún 2018 o 19:59 Matúš Krčmárik