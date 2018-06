Analytička z Davosu: Ľudia prídu o prácu, no nemusia sa učiť programovať

Musíme sa pripraviť na neočakávané, hovorí pre SME analytička Svetového ekonomického fóra v Davose Martina Larkinová.

18. jún 2018 o 16:05 Matúš Krčmárik

Ako analytička píšete o nutnosti pripraviť sa na nástup nových technológií a inovácií. V Európskej únii sa o tom tiež veľa hovorí, no zásadné reformy zatiaľ neprichádzajú.

„Určite nastal posun v tom, že Európa začína hovoriť jednotným hlasom, v minulosti to tak nie vždy bolo. Európa však potrebuje aj viac reforiem. Snaží sa o to francúzsky prezident Emmanuel Macron a ďalší, mali by sme sa posúvať tak rýchlo, ako je to možné.“

Ktoré reformy sú najnutnejšie?

„Európa sa musí pozrieť na svoj ekonomický model do budúcnosti, aby jej ekonomika ďalej rástla. Ďalšia téma sa týka toho, čomu sa hovorí štvrtá priemyselná revolúcia a ako bude z nej Euópa profitovať namiesto toho, aby len z úzadia sledovala nový vývoj. Ako vytvoríme nové pracovné miesta do budúcnosti, ako preškolíme ľudí, ako ich budeme vzdelávať, pracovný trh musí byť flexibilnejší, aby sa ľudia mohli ľahšie presúvať medzi novými pozíciami a medzi krajinami.“

Vieme predpovedať, čo nová priemyselná revolúcia prinesie?

Priemyselné revolúcie Prvá - tá najznámejšia sa odohrala v 18. a 19. storočia, keď sa najmä vďaka parným strojom menila západná spoločnosť z poľnohospodárskej na priemyselnú.

- tá najznámejšia sa odohrala v 18. a 19. storočia, keď sa najmä vďaka parným strojom menila západná spoločnosť z poľnohospodárskej na priemyselnú. Druhá - od roku 1870 do prvej svetovej vojny sa pri masovej produkcii začala využívať elektrina. Vynašli telefón či elektrickú žiarovku.

- od roku 1870 do prvej svetovej vojny sa pri masovej produkcii začala využívať elektrina. Vynašli telefón či elektrickú žiarovku. Tretia - digitálna revolúcia sa začala v 80. rokoch a podľa odborníkov pokračuje doteraz. Kľúčové je rozšírenie počítačov, internetu a nových spôsobov komunikácie.

- digitálna revolúcia sa začala v 80. rokoch a podľa odborníkov pokračuje doteraz. Kľúčové je rozšírenie počítačov, internetu a nových spôsobov komunikácie. Štvrtá - nazýva sa aj priemysel 4.0. Bude nadväzovať na digitálnu revolúciu. Pôjde o nové spôsoby, ako sa začnú využívať technológie - nanotechnológie, umelá inteligencia, 3D tlač, internet vecí.

„To v súčasnosti nikto nevie presne. My sa musíme pripraviť na to, že budeme musieť rýchlejšie reagovať na zmeny vo svete. Svet bude neistejší, bude sa rýchlejšie vyvíjať a už nebudeme schopní všetko predpovedať. Musíme vytvoriť systémy, vďaka ktorým budeme vedieť dopredu počítať s neočakávaným.“

Prijímanie európskych zákonov v súčasnosti trvá niekoľko rokov. Je toto jedna z vecí, ktoré by sa mali zmeniť?

„Presne tak, tradičné regulačné a politické mechanizmy nie sú pripravené na to, čo budeme v budúcnosti potrebovať. Technológie ako blockchain, drony prichádzajú veľmi rýchlo, musíme zmeniť spôsob rozhodovania.“

Nebude to znamenať, že viac rozhodnutí bude vznikať na európskej úrovni a krajiny budú strácať časť svojich právomocí?

„Nemusí to byť centralizované, stačí, ak budú procesy koordinované. Nemusí ísť len o záležitostí Európskej únie, tieto veci sú globálne, musíme preto zapojiť aj Američanov, Rusov alebo Číňanov.“

S akými krokmi by sme mali začať?

„Na začiatok musíme opísať, ako sa technológie vyvíjajú, nastaviť nové pravidlá a princípy. Musíme tiež zaručiť, aby na tom získali občania, nielen technologické a iné firmy.“

Vo všeobecnosti sa očakáva, že technológie a umelá inteligencia nahradia mnoho súčasných pracovných miest. Koľko ich môže byť?

„Pripravovali sme celosvetové odhady a podľa nich to do roku 2020 môže byť od nuly do päť miliónov pracovných miest. Určite stratíme niektoré pracovné miesta, čo sa dialo s príchodom každej novej technologickej revolúcie. Potom však vzniknú nové miesta a my musíme zaručiť, že budú zmysluplné, aby o ne mali ľudia záujmy. Ľudia na ne tiež musia byť pripravení, aby uverili, že aj keď ich pracovné miesto zanikne, budú si vedieť nájsť novú pozíciu, ktorá im bude vyhovovať.“

Pre ľudí po päťdesiatke asi nie je také jednoduché zvyknúť si na úplne novú pracovnú pozíciu. Najmä ak ide o robotníka a mal by pracovať s novými technológiami, ktoré sa v súvislosti so štvrtou technologickou revolúciou spomínajú.

„V tomto možno prevláda akési nedorozumenie a pocit, že každý sa bude musieť stať odborníkom na informačné technológie, programátorom alebo že bude musieť ovládať roboty. Pracovné miesta sa môžu meniť aj menej radikálne, ako ukazuje aj naša štúdia. Musíme ľuďom vysvetliť, že nové pracovné miesta nebudú také odlišné od tých súčasných.“

V posledných rokoch sa nárast populizmu zdôvodňuje aj tým, že ľudia vidia, že ich tradičné pracovné miesta miznú a oni sa nevedia prispôsobiť novej situácii. Ukázalo to napríklad v tradičných amerických baníckych regiónoch, kde vyhrával Donald Trump. Ako sa dá tomu zabrániť?

„Táto otázka má dve časti. Starnúca populácia je vo všeobecnosti problémom z ekonomického pohľadu, ale technológie môžu pri starostlivosti o starších ľudí veľmi pomôcť. Nové technológie už pomáhajú dôchodcom v Japonsku, to sa môže rozšíriť aj do iných častí sveta. Pokiaľ ide o populizmus, ten tu s nami zatiaľ ostane. Politikom sa nedarí riešiť problémy, ktoré vedú k nárastu populizmu. Ak budú mať ľudia naďalej pocit, že ich vytláčajú na okraj, tento problém sa bude ešte zväčšovať.“

Tieto obavy nie sú nové, prečo ich politici nevedeli vyriešiť už dávnejšie?

„Nejde o niečo, čo by prišlo náhle, situácia sa vyvíjala desaťročia a politikom možno unikli signály o blížiacich sa problémoch. Ide navyše o komplexné problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť za jednu noc ani počas jedného funkčného obdobia. Teraz však určite vidíme snahu riešiť nerovnosti v spoločnosti. Lídri si uvedomujú, že toto je hlavný problém. Snažia sa budovať spoločnosť, kde majú všetky skupiny spoločnosti pocit, že majú zmysluplnú úlohu. Uvedomujú si, že ak niektoré komunity ostávajú mimo diania, vedie to len k väčšej agresivite a k strachu, na čom sa priživujú populisti.“

Macron už avizoval, že budúci rok by na európskej úrovni rád videl konkrétny posun pri inováciách. Čo môžeme očakávať v budúcom roku?

„Macron je veľmi odhodlaný posunúť reformy vo Francúzsku, čo je pozitívny signál. Na európskej úrovni však očakávam veľmi malý posun, keďže budúci rok sa konajú voľby do Európskeho parlamentu a bude sa teda meniť aj Európska komisia. Na tieto témy sa bude zameriavať väčšina diskusie. V Bruseli teda budeme podľa mňa vidieť skôr spomalenie, aj keď so silnými partnermi v Európe, najmä s Nemeckom, by Macron mohol svoje vízie presadiť.“

Macron na európskej úrovni presadzuje jadro krajín, ktoré by sa posúvali dopredu aj bez ostatných. Zo strednej Európy počuť silnú kritiku takýchto konceptov. Môže stredná Európa tento proces zvrátiť?

„Viacrýchlostná Európa pri niektorých témach už funguje. Musíme si priznať, že niektoré krajiny sa prispôsobujú novej realite ináč a že musíme mať niektorých lídrov, ktorí posúvajú agendu dopredu. Napríklad tému bezpečnosti môžu viesť konkrétne krajiny, ktoré sú ochotné do obrany investovať viac. Iní sa síce môžu cítiť v úzadí, ale zas v iných témach, ako napríklad migrácia, musia byť členské štáty jednotné. “

Okrem volieb do europarlamentu sa budúci rok odohrá aj vystúpenie Veľkej Británie z Únie. Aký to bude mať vplyv na reformy?

„Zdá sa, že už plánovaný odchod Británie mal pozitívny vplyv na jednotu členských štátov, videli sme viac prejavov solidarity ako predtým. Mnohí sa pritom obávali, že namiesto toho nastane domino efekt a budeme sa zaoberať ďalšími krajinami na odchode. Ak ide o inovácie, tejto témy sa azda chytí Macron a Európska únie sa zmení tak, aby sa vedela aktívnejšie zúčastňovať na globálnych diskusiách o inováciách, kde sa teraz často drží skôr v úzadí.“

Na Európu bude mať čoraz väčší vplyv aj čínska snaha o expanziu. Zmení kontinent?

„Už teraz zmenila svet, ako ho poznáme. Navyše prezident Si Ťin-pching minulý rok v Davose vyhlásil, že sa jeho krajina chce ešte viac zúčastňovať na medzinárodnom obchode, čím mnohých prekvapil. Zároveň si myslím, že to mnohí aj privítali, keďže už len svojou veľkosťou má Čína obrovský vplyv a mala by byť kľúčovým hráčom pri určovaní medzinárodných pravidiel.“

Analytici varujú, že Čína bude chcieť do medzinárodného obchodu priniesť svoje vlastné špecifiká. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

„Čína má inú kultúru a iný spôsob práce. To však neznamená, že nemôžeme nájsť spôsoby, ako spolupracovať. Každý nemusí mať rovnaký pohľad na svet a môžeme hľadať spoločné riešenia.“