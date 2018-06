V kanadskom meste podpálili mešitu

18. jún 2018 o 11:53 SITA

EDSON. Neznámy páchateľ podpálil v kanadskom meste Edson v provincii Alberta v sobotu v noci mešitu. Stalo sa tak pritom krátko po tom, čo z nej odišli traja ľudia, ktorí tam boli na večerných modlitbách.

Incident sa stal okolo 23:00 miestneho času (v nedeľu o 7:00 SELČ), pričom spomínaná trojica veriacich bola v tom čase ešte na parkovisku. Bezpečnostné kamery v tom čase zachytili osobu v tmavej mikine s kapucňou a s kanistrom v ruke, informuje portál kanadskej stanice CBC.



Budova horela pri jej južnom vchode zhruba 15 minút, kým oheň uhasili požiarnici, uviedol viceprezident Edsonského islamského združenia Tufik Baterdouk. Oheň na mešite, ktorú postavili pred piatimi rokmi z ohňovzdorného materiálu, zanechal sadze a stopy po obhorení.



"Bolo to dosť bezočivé. Obyčajne by ste si mysleli, že niekto, kto plánuje podpaľačstvo alebo vandalizmus, by pravdepodobne zmenil názor, ak by si všimol ľudí. Táto osoba ale nevyzerá, že by ju to zaujímalo. Je trochu desivé, že ten človek vedel, že sú na pozemku ľudia, bez ohľadu na to, či boli dnu alebo nie, aj tak svoj plán uskutočnil," uviedol Baterdouk, ktorý prípad nazval útokom. Ako dodal, mešitu pravidelne navštevuje 15 rodín a bude "pravdepodobne najťažšou vecou" vysvetliť deťom, prečo sa niečo takéto stalo.



Členka rady Edsonského islamského združenia Jocelyn Pettitt uviedla, že zástupcovia mešity pomáhajú pri vyšetrovaní Kráľovskej kanadskej jazdnej polícii. Tá prípad vyšetruje ako podpaľačstvo. Kým polícia neoznámi viac informácií, združenie podľa Pettitt nebude incident vnímať ako zločin z nenávisti.