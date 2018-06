Český politológ: Všetci skáču, ako Zeman píska

Od Zemana sa ešte dočkáme veľa škandálov, hovorí český politológ LUKÁŠ JELÍNEK.

16. jún 2018 o 22:56 Lukáš Onderčanin

Členovia českej sociálnej demokracie (ČSSD) v straníckom referende rozhodli, že sú ochotní ísť do vlády s hnutím ANO Andreja Babiša, aj keď pred voľbami sľubovali opak. Problémom ešte môže byť nominácia ministra zahraničných vecí, ktorého označuje prezident Zeman za "slniečkára". Lukáš Jelínek z Masarykovej demokratickej akadémie hovorí o tom, prečo ČSSD zmenilo názor a ako český prezident využíva svoj vplyv.

Má Česko konečne vládu?

„Zdá sa, že ju konečne mať bude. Všetci kľúčoví aktéri si uvedomili, že ak chcete normálne fungujúci parlament, potrebujete aj vládu. Došli k tomu aj členovia sociálnej demokracie, ktorí sa napriek všetkým nevýhodám, ktoré z toho plynú, rozhodli do vlády s Andrejom Babišom a jeho stranou ANO vstúpiť.“

Pred pár mesiacmi ešte ČSSD tvrdilo, že do vlády s Babišom nepôjdu. Čo sa zmenilo?

„Prišli personálne zmeny. Staré vedenie ČSSD voličom zdôrazňovalo, že nevstúpi do vlády s trestne stíhaným premiérom, pred voľbami dalo tento záväzok. No nové vedenie tvrdí, že sa podarilo nájsť poistky, aby toto trestné stíhanie nevrhalo tieň na vládu a aby nedochádzalo k zneužívaniu orgánov, ktoré stíhajú premiéra.“

Netlačila ČSSD k rozhodnutiu aj akási únava z toho, že Česko tak dlho nemá vládu?

„Áno, voliči aj členovia ČSSD sú určite unavení z dlhého vyjednávania. Tiež tu bola istá obava, že ak by rozhovory s hnutím ANO skrachovali, tak by zodpovednosť za tento krach pripadol práve na plecia sociálnej demokracie, čo by mohol Babiš proti nim použiť.“

Nebudú to voliči vnímať ako zradu, že idú opäť s Babišom? Na Slovensku tiež strana Most-Híd sľúbila, že do vlády s Ficom nepôjde a spravili to.