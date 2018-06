Francúzsko pomôže Španielsku, prijme časť migrantov z lode Aquarius

Paríž ponúkol prijatie takých migrantov, ktorí by sa radi dostali do Francúzska a sú na to oprávnení.

16. jún 2018 o 16:26 TASR

Migranti po presune z lode Aquarius.(Zdroj: TASR/AP)

Písmo: A - | A + 0 0 MADRID. Španielsko prijalo v sobotu ponuku Francúzska, že sa ujme časti zo stoviek migrantov, ktorí by mali čoskoro doraziť do španielskeho prístavu Valencia na palube záchrannej lode Aquarius. Španielska vláda podľa agentúry AP vo vyhlásení oznámila, že Paríž jej ponúkol prijatie takých migrantov, ktorí by sa radi dostali do Francúzska a sú na to oprávnení. Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Ako by Európa mala reagovať Španielsky premiér Pedro Sánchez ponuku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona ocenil, pričom vyjadril vieru, že práve takáto spolupráca je rámcom toho, "ako by Európa mala reagovať" v otázke prisťahovalectva, píše sa ďalej v zmienenom vyhlásení. Prečítajte si tiež: Loď s migrantmi má problémy, zmenila trasu Podľa očakávania dorazia v nedeľu ráno do španielskeho prístavu Valencia tri lode vezúce dovedna 630 migrantov. Tí sa plavia zo strednej oblasti Stredozemného mora na palube záchrannej lode Aquarius, ktorú má v prevádzke humanitárna skupina SOS Méditerranée, a na dvoch lodiach talianskej vlády, na ktoré premiestnili časť migrantov z preplneného Aquariusu. Zákaz Talianska a Malty Záchranné plavidlo Aquarius s migrantmi presmerovali do prístavu Valencia po tom, čo mu Taliansko a Malta zakázali zakotviť vo svojich prístavoch a riešenie nakoniec ponúkol v pondelok nový španielsky premiér Pedro Sánchez. Ten oznámil, že loď môže priplávať do Valencie. Španielske úrady už vopred avizovali, že po jej príchode preveria jednotlivo každý prípad a určia, či majú migranti oprávnenie získať azyl.