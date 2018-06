Na amerických hraniciach odlúčili od rodín takmer dvetisíc detí

Všetky prípady nelegálneho vstupu do krajiny sú predkladané na trestné stíhanie.

16. jún 2018 o 10:15 SITA

WASHINGTON. Na amerických hraniciach za šesť týždňov odlúčili takmer 2 000 detí od ich rodín v rámci zásahu proti nezákonnému vstupu do krajiny.

Vyplýva to z dát Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, ktoré sa v piatok podarilo získať tlačovej agentúre The Associated Press.

Podľa dát z ministerstva od 19. apríla do 31. mája odlúčili 1 995 detí od 1 940 dospelých. Na základe politiky "nulovej tolerancie", ktorú zaviedol minister spravodlivosti Jeff Sessions, predstavitelia Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť všetky prípady nezákonného vstupu predkladajú na trestné stíhanie.

Sessions svoju iniciatívu oznámil 6. apríla a rezort vnútornej bezpečnosti začiatkom mája zintenzívnil predkladanie daných prípadov.

Na základe protokolu USA nemôžu úrady zatýkať deti spolu s ich rodičmi, pretože deti nie sú obvinené zo zločinu, ale rodičia áno.