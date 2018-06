Nerúhajte sa, hrozí vám pokuta. Íri to chcú zmeniť

Írsko pokračuje v liberalizácii. Kritizovanie Boha a náboženstva by nemalo byť trestné.

15. jún 2018 o 18:13 Vanessa Maderová

DUBLIN, BRATISLAVA. Keď anonymný írsky občan v roku 2015 vošiel na policajnú stanicu v County Clare a oznámil, že by chcel žalovať známeho britského komika Stephena Frya, policajti neveriacky dvíhali obočie. Na Frya podal trestné oznámenie za rúhanie sa.

Večer predtým sa Fry objavil v írskej televízii, kde sa ho spýtali, čo by povedal Bohu, keby ho stretol. "Povedal by som: rakovina kostnej drene u detí, čo ty na to?" Neskôr Boha nazval sebeckým maniakom.

Rúhanie sa je totiž už od roku 1937 podľa írskej ústavy zločinom. Navyše od roku 2009 hrozí podľa zákona o ohováraní za rúhanie pokuta až do výšky 25-tisíc eur, aj keď v modernej írskej histórii z tohto prečinu nikoho neobvinili. Naposledy za rúhanie sa trestali v roku 1855, odvtedy pokutu neudelili ani raz. Vyšetrovanie komika Stephena Frya minulý rok pozastavili.

Práve Fryov prípad však vzbudil celonárodnú debatu o tom, či má takýto zákon ešte miesto v írskej ústave. Vláda preto na jeseň tohto roka naplánovala referendum, v ktorom írski občania budú hlasovať o odstránení článku 40 o bohorúhačstve z ústavy.