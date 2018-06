ČSSD ide do vlády s Babišom, členovia hlasovali v referende

Predseda ČSSD informoval o oficiálnych výsledkoch vnútrostraníckeho referenda.

15. jún 2018 o 16:48 (aktualizované 15. jún 2018 o 16:54) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



PRAHA. Členovia Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) si v referende odhlasovali vstup do vlády s hnutím ANO, ktorú by podporovali komunisti.

Vyplýva to z oficiálnych výsledkov vnútrostraníckeho referenda, o ktorých v piatok informoval predseda ČSSD Jan Hamáček.

Za vstup do koaličnej vlády s ANO sa vyslovilo vyše 58,53 percenta členov ČSSD a proti bolo 40,2 percenta. Referenda sa celkovo zúčastnilo 64,74 percenta straníkov ČSSD.

Prečítajte si tiež: Českí komunisti podporia Babišovu menšinovú vládu, ak akceptuje ich priority

Hamáček zdôraznil, že ho predovšetkým teší vysoká účasť jeho kolegov v hlasovaní.

Svoje hlasy mohlo na schôdzach miestnych buniek odovzdať celkovo 17.683 členov ČSSD. Výsledky hlasovania v miestnych organizáciách od piatka rána preverovala Ústredná kontrolná komisia ČSSD.

Za hlavný problém, ktorý bude potrebné vyriešiť ešte pred vznikom novej vlády, považujú analytici obsadenie postu ministra zahraničných vecí. ČSSD na čelo tohto rezortu navrhla svojho europoslanca Miroslava Pocheho, voči ktorému má však zásadné výhrady prezident ČR Miloš Zeman. Podľa servera Novinky.cz by sa tento problém mohol napokon vyriešiť tak, že by sa ČSSD vzdala rezortu diplomacie a namiesto neho by dostala ministerstvo obrany.

Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) pritom v piatok informovala, že je ochotná zvážiť toleranciu menšinovej vlády hnutia ANO so sociálnymi demokratmi. Takýto postoj však podmieňuje požiadavkou, aby sa do programového vyhlásenia nového koaličného kabinetu dostalo jej sedem priorít.

Ako uviedol spravodajský server Novinky.cz, spomínané programové priority by mala vláda okrem toho aktívne presadzovať a príslušné legislatívne návrhy predložiť parlamentu najneskôr šesť mesiacov pred koncom volebného obdobia. Ak sa tak nestane, je KSČM pripravená vyvolať dohodovacie konanie, hlasovanie o nedôvere vláde alebo dokonca predčasné voľby.