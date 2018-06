Rakúska islamská komunita odmieta zákaz pôstu moslimských školákov

Ramadán podľa ich názoru obsahuje podstatne viac ako zdržanlivosť pri konzumácii jedál a nápojov.

14. jún 2018 o 19:17 TASR

VIEDEŇ. Generálny tajomník vládnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Karl Nehammer volá po zákaze pôstu pre školopovinné moslimské deti počas pôstneho mesiaca ramadán.

Dôvodom sú množiace sa správy pedagógov o oslabnutých školákoch v predmetnom období.

"Ak náboženské rituály - bez ohľadu na náboženstvo - ohrozujú zdravie detí, zachádza to jednoznačne priďaleko," vyhlásil politik vo štvrtok pre tlačovú agentúru APA.

Osobne považuje náboženskú slobodu za veľkú hodnotu a má plné porozumenie pre náboženské rituály, avšak, keď sa náboženstvo dostane nad blaho detí, potom je koniec, uviedol Nehammer.

Podľa jeho názoru nesmie dôjsť k tomu, aby vznikali zdravotné riziká pre deti a pedagógovia nemohli školákov vyučovať. Pre školopovinné deti, ktoré sú jednoznačne oslabené a nedokážu sledovať proces výučby, žiada Nehammer preto zákaz pôstu.

Predstavitelia islamskej komunity v Rakúsku požiadavku politiku rozhodným spôsobom odmietli.

Mesiac ramadán podľa ich názoru obsahuje podstatne viac ako zdržanlivosť pri konzumácii jedál a nápojov.

Každý politik, ktorý by chcel v súvislosti s týmto mesiacom zavádzať zákazy, by si mal uvedomiť, že jeho konanie predstavuje útok na hodnoty ako etika sociálneho zomknutia alebo empatia a snahu o úplne nediferencované umiestnenie pôstnej praxe moslimov do zlého svetla.