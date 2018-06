Dvaja nórsky poslanci navrhli Trumpa na Nobelovu cenu za mier

Trump podľa navrhovateľov podnikol rozhodný krok k odzbrojeniu a zmiereniu.

13. jún 2018 o 17:51 SITA

KODAŇ. Dvaja poslanci nórskeho parlamentu v stredu navrhli na Nobelovu cenu za mier amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa Christiana Tybringa-Gjeddeho and Pera-Willyho Amundsena, poslancov za nórsku libertariánsku Stranu pokroku, by si americký prezident toto prestížne ocenenie zaslúžil v súvislosti s mierovými rokovaniami so Severnou Kóreou, ktoré nateraz vyvrcholili tohtotýždňovým summitom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.

Trump podľa dvoch nórskych navrhovateľov "podnikol rozhodný a odvážny krok smerom k odzbrojeniu, mieru a zmiereniu medzi Severnou a Južnou Kóreou".