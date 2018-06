Ľudia môžu pokojne spať. KĽDR už nepredstavuje hrozbu, píše Trump

Americký prezident vyhlásenie uviedol na svojom twitterovom účte.

13. jún 2018 o 12:40 (aktualizované 13. jún 2018 o 12:42) TASR

WASHINGTON. Severná Kórea už nepredstavuje jadrovú hrozbu, uviedol v stredu na svojom twitterovom účte americký prezident Donald Trump.

"Práve som pristál - bola to dlhá cesta, ale všetci sa teraz môžu cítiť oveľa bezpečnejšie než v deň, keď som nastúpil do úradu. Jadrová hrozba zo strany Severnej Kórey už neexistuje. Stretnutie s Kim Čong-unom bolo zaujímavým a veľmi pozitívnym zážitkom. Severná Kórea má veľký potenciál pre budúcnosť!" napísal Trump po návrate do USA zo Singapuru, kde sa v utorok stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

O niekoľko minút neskôr napísal: "Pred nástupom do úradu ľudia predpokladali, že ideme do vojny so Severnou Kóreou. Prezident Obama povedal, že Severná Kórea je naším najväčším a najnebezpečnejším problémom. Už nie je - od dnešnej noci môžete pokojne spávať!"