Grécka koalícia nie je jednotná v otázke Macedónska

Líder pravicovej strany Nezávislí Gréci nebude hlasovať za dohodu o zmene názvu Macedónska.

13. jún 2018 o 6:30 TASR

A´TÉNY. Panos Kammenos - grécky minister obrany a líder pravicovej strany Nezávislí Gréci, ktorá je súčasťou vládnej koalície v Aténach, - bude v gréckom parlamente hlasovať proti kompromisnému novému názvu pre susedný štát Macedónsko.

Grécky ľavicový premiér Alexis Tsipras, ktorý je s macedónskym premiérom Zoranom Zaevom spolutvorcom dohody, tak bude musieť hľadať podporu u svojich politických oponentov, konštatovala AP.

Oponenti dohody v Grécku o novom názve tvrdia, že dosiahnutá zmena nie je postačujúca.

Vyriešenie sporu ohľadom názvu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.

Nový názov krajiny by sa mal začať používať až po ratifikácii dohody zákonodarcami oboch štátov.

O ňom by sa v druhom polroku 2018, možno už do októbra, malo v krajine uskutočniť referendum. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy.

Ak by sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi druhom referenda.

OSN vyzvala na jednotu

Generálny tajomník OSN António Guterres privítal dohodu medzi Gréckom a Macedónskom o a označil ju za "prejav vedúceho postavenia v širšom regióne i mimo neho". Guterres vyzval "všetkých (ich) občanov spojiť sa, aby proces napredoval".

Vyslanec OSN Matthew Nimetz, ktorý bol dlhý čas sprostredkovateľom v spore medzi Gréckom a Macedónskom, v noci na stredu predsedom oboch vlád zablahoželal k vyriešeniu problému.

Vo svojom vyhlásení Nimetz napísal, že "táto dohoda nepochybne povedie k obdobiu posilnených vzťahov medzi dvoma susednými krajinami a najmä medzi ich národmi".

Nimetz bol viac ako rok vyslancom amerického prezidenta Billom Clintonom pre problematiku nového názvu pre Macedónsko a od roku 1999 bol v tejto veci emisárom generálneho tajomníka OSN.

Albánsko vyjadrilo podporu dohode

Dohodu uvítali aj predstavitelia Albánska, ktorí ju označili za dobrú správu pre celý západný Balkán.

Albánsky premiér Edi Rama sa o svojich kolegoch z Grécka a Macedónska vyjadril ako o "dvoch progresívnych lídroch" a vo svojom tweete im vzdal hold aj vyjadrením, že "Balkán je dnes lepším miestom pre život vďaka vám dvom".

Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že Albánci tvoria štvrtinu obyvateľstva Macedónska, ktoré má 2,1 milióna obyvateľov.

Albánsky minister zahraničných vecí Ditmir Bushati tiež blahoželal "našim susedom a priateľom" k "prelomovej dohode", vďaka ktorej sa "Balkán stane časťou euroatlantickej rodiny".

Albánsko a Macedónsko dúfajú v začatie rokovaní o svojom plnom členstve v EÚ, ktorej exekutíva - Európska komisia - v apríli odobrila začiatok prístupových rokovaní. Konečné rozhodnutie vo veci prijme koncom júna Európska rada.