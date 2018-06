Holandsko chce do troch rokov dostať dvestotisíc ľudí z áut na bicykle

Zmena dochádzania do práce by mala obmedziť zápchy aj zlepšiť zdravotný stav ľudí.

12. jún 2018 o 19:38 TASR

BRUSEL, AMSTERDAM. Holandské ministerstvo pre infraštruktúru vyvinie veľké úsilie na to, aby čo najviac cestujúcich z osobných áut dostalo na bicykle.

V priebehu troch rokov, čiže do konca súčasnej vlády, by tento návrh mal osloviť okolo 200-tisíc Holanďanov, uviedol v utorok spravodajský server DutchNews.nl.

Menej zápch, čistejšie ovzdušie

Za návrhom stojí štátna tajomníčka ministerstva Steintje van Veldhovenová. Zmenu spôsobu dochádzania do práce z áut na bicykle podľa jej vyjadrenia povedie k zníženiu znečistenia ovzdušia, obmedzeniu dopravných zápch, zvýšeniu mobility a zlepšeniu zdravotného stavu ľudí.

Do plánu sú zahrnutí aj zamestnávatelia, ktorí by mali svojim zamestnancom platiť "cestovné náklady" vo výške 19 centov za jeden kilometer, ak sa budú dopravovať do práce vlastným bicyklom.

Táto možnosť je súčasťou holandského daňového systému, zatiaľ ju však využíva iba málo zamestnávateľov. Van Veldhovenová to chce zmeniť a chce povzbudiť zamestnávateľov a firmy, aby vyšli v ústrety zamestnancom na bicykloch a uhrádzali im príslušné náklady.

Ušetria až päťsto eur

Podľa výpočtov denníka Volkskrant zamestnanec, ktorý denne prejde sedem kilometrov do práce, môže vďaka platnej daňovej schéme ušetriť až 500 eur ročne.

Štátna tajomníčka, ktorá sama chodí do úradu v Haagu na bicykli, tvrdí, že v Holandsku je polovica všetkých výjazdov do práce kratšia ako 7,5 kilometra, čo je podľa nej "skvelá vzdialenosť" pre bicykle. Spresnila, že jej návrh ráta aj s použitím elektrických bicyklov, ale na dlhšie vzdialenosti.

Holandská vláda vyčlenila 100 miliónov eur na zlepšenie infraštruktúry pre bicyklistov, vrátane väčších a lepších cyklistických pruhov a cyklistických parkovísk na železničných staniciach.