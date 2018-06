Britský minister spravodlivosti rezignoval, chce hlasovať proti vláde

Viacerí konzervatívci podporujú návrh, aby Briti dostali šancu sa k výslednej podobe brexitu vyjadriť opäť v referende.

12. jún 2018 o 18:41 SITA

LONDÝN. Z vlády britskej premiérky Theresy Mayovej v utorok odstúpil minister spravodlivosti Phillip Lee.

Chce mať voľné ruky

Prečítajte si tiež: Britská vláda pripustila referendum o dohode pre brexit

Ako vysvetlil, dôvodom jeho rozhodnutia je to, že chce mať ako poslanec dolnej komory britského parlamentu voľné ruky pri nadchádzajúcich hlasovaniach o brexite.

Lee je už dlho známy ako odporca brexitu a chce v Dolnej snemovni podporiť ustanovenie, ktoré do vládneho návrhu Zákona o odchode z Európskej únie doplnila horná komora, Snemovňa lordov, a ktoré podstatne zvyšuje právomoci britského parlamentu v otázke brexitu.

Podľa tohto dodatku by Snemovňa lordov, ak by bola nespokojná s finálnou podobou zmluvy o brexite medzi Veľkou Britániou a EÚ, mohla túto zmluvu vláde vrátiť a tým ju dotlačiť k ďalším rokovaniam s EÚ, z ktorých by vzišla prijateľnejšia podoba zmluvy o brexite.

Nesúhlasia aj ďalší

Mayovej vláda takéto niečo odmieta, nie je však isté, či bude mať v parlamente dostatok hlasov na to, aby prešiel zákon o brexite v podobe, akú navrhuje ona.

Phillip Lee totiž nie je jediným vysokopostaveným politikom Mayovej Konzervatívnej strany, ktorý nesúhlasí s oficiálnym stanoviskom vlády k brexitu.

Viacerí vplyvní politici z tábora konzervatívcov vrátane Leeho sa tiež pripájajú k výzvam, ktoré už dlhšie zaznievajú skôr z tábora labouristov, a ktoré požadujú, aby britskí občania dostali šancu sa k výslednej podobe zmluvy medzi EÚ a Londýnom vyjadriť opäť v referende.