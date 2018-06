Trump rád trhá, dobre platení úradníci to potom musia lepiť

Americký prezident už ako podnikateľ trhal papiere, ktoré prečítal. Drží sa toho aj v Bielom dome.

12. jún 2018 o 15:57 Vanessa Maderová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Prvých päť mesiacov vládnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa strávil Solomon Lartey nad útržkami papierov. Boli to oficiálne dokumenty priamo z prezidentovej kancelárie. Roztrhané na kusy.

Lartey predtým tridsať rokov pracoval ako analytik vládnych dokumentov a zarábal 66-tisíc dolárov ročne. Keď prišiel do Bieleho domu Trump, on aj celé oddelenie dostali za úlohu roztrhané papiere zlepiť.

Trump má totiž vo zvyku prečítané dokumenty roztrhnúť, čím si ich označuje ako prečítané. Robil to už v časoch svojej podnikateľskej kariéry.

Podľa zákona však musí Biely dom zachovať všetky správy, listy, e-maily a tlačivá, s ktorými príde prezident do kontaktu. Sú to totiž historické dokumenty, ktoré sa archivujú. Preto ich treba vrátiť do pôvodnej podoby.

“Trump roztrhá všetko, čo má na stole, keď to už nepotrebuje," hovorí jeden zo zdrojov v Bielom dome pre web Politico. Napriek tomu, že sa Trumpa snažili zo začiatku zastaviť, on sa svojho zvyku odmietol vzdať.

Priesvitná páska

Zamestnanci Bieleho domu sa preto rozhodli zabrániť prezidentovi porušovať zákon iným spôsobom.

“Dostali sme priesvitnú lepiacu pásku," spomína Lartey. “Našli sme náhodné kúsky a lepili sme ich dokopy. Potom sme ich odovzdali na archiváciu. V živote som nič podobné nevidel."

Zákon vznikol v roku 1978 po afére Watergate, kauze vtedajšieho prezidenta Richarda Nixona, ktorý dal odpočúvať politických oponentov, čo nakoniec viedlo k jeho predčasnému koncu v Bielom dome. Zákon hovorí, že všetky dokumenty, s ktorými prezident pracuje, sú vlastníctvom americkej verejnosti.

“To, že to nevie, alebo ešte horšie, že sa to rozhodol ignorovať, nám ukazuje, že Trump vôbec nepochopil, čo znamená byť prezidentom," píše korešpondent CNN Chris Cillizza. “Trump nikdy nevidel úrad prezidenta cez optiku dôvery verejnosti, necíti sa obmedzený ničím. Keď chce niečo spraviť, spraví to," dodáva.

Metafora celej vlády

Komentátori z portálu Vice News poukazujú na to, že Trumpov absurdný zvyk je výstižnou metaforou celej jeho vlády. “Škodu, ktorú Trump spraví mihnutím ruky, budú musieť iní Američania naprávať roky," píše Eve Peyeserová.

Lartey a jeho kolega Reginald Young Jr. vravia, že ešte túto jar musel tím špecialistov lepiť po Trumpovi papiere. Tím je však teraz menší, keďže ich dvoch z neznámych dôvodov vyhodili. Biely dom odmietol vyhlásenia bývalých zamestnancov komentovať.