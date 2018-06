Bývalý americký basketbalista Rodman pricestoval do Singapuru, podporí summit

Basketbalista označuje oboch lídrov za svojich priateľov.

11. jún 2018 o 21:35 TASR

SINGAPUR. Bývalý americký basketbalista Dennis Rodman pricestoval v pondelok neskoro večer do Singapuru, dejiska utorkového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.

Výstredný športovec po prílete vyjadril svoje "nadšenie, že môže byť pri tom".

Výmena za ekonomické stimuly

Ako však uvádza agentúra Reuters, nie sú známe žiadne indície, že by sa mal Rodman priamo zúčastniť na akýchkoľvek oficiálnych rozhovoroch.

Hlavným cieľom prelomového summitu je dosiahnuť, aby sa Severná Kórea vzdala svojich jadrových zbraní a balistických rakiet výmenou za ekonomické stimuly a bezpečnostné záruky.

"Malo by to ísť veľmi dobre, ale ľudia by nemali očakávať príliš veľa na prvý raz. Dvere sa iba otvárajú," uviedol pre novinárov Rodman, ktorý na singapurské letisko Changi pricestoval v tričku s nápisom "Mier sa začína v Singapure".

Trump na otázku médií, či bol Rodman pozvaný do Singapuru, minulý týždeň odpovedal: "Nie, nebol."

Lídrov označil za priateľov

Basketbalista označuje oboch lídrov za svojich "priateľov". "Plne podporím svojich priateľov Donalda Trumpa a maršala Kim Čong-una. Náš prezident je jedným z najlepších vyjednávačov všetkých čias a ja sa teším, že budem môcť prispieť k jeho historickému úspechu na singapurskom summite," napísal Rodman na Twitteri.

Rodman (57) niekoľkokrát navštívil Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) a vybudoval si osobné priateľstvo s Kim Čong-unom, ktorý je fanúšikom basketbalu.

Po prvý raz sa sem dostal v roku 2013 s estrádnym basketbalovým tímom Harlem Globetrotters. Celkovo navštívil krajinu päťkrát - naposledy vlani, keď Kimovi venoval Trumpovu knihu "The Art of the Deal".

Návštevy zobrazené v dokumente

Rodmanove návštevy KĽDR sú zobrazené v dokumentárnom filme "Dennis Rodman's Big Bang in Pyongyang" (2015). Po tom, ako sa v marci potvrdilo konanie samitu v Singapure, Rodman vyjadril "obrovský rešpekt" k obom lídrom.

Bývalý športovec sa dva razy objavil aj v Trumpovej televíznej reality show "The Celebrity Apprentice".

Rodman je päťnásobným šampiónom NBA, najvyššej basketbalovej ligy v Severnej Amerike, ktorá je všeobecne považovaná za najlepšiu na svete. Pôsobil v tímoch Detroit Pistons, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers a ďalších.