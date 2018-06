Merkelová a minister Seehofer majú odlišné predstavy o kontrole hraníc

Za možnosť odmietnutia niektorých migrantov sa vyslovil aj Alexander Dobrindt.

11. jún 2018 o 20:36 TASR

BERLÍN. Nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer v pondelok prekvapujúco zrušil na utorok naplánovanú prezentáciu plánu sprísnenia azylovej politiky. Podľa oficiálneho stanoviska rezortu vnútra v Berlíne sa niektoré jeho body musia ešte koordinovať.

Nový termín tlačovej konferencie s prezentáciou zatiaľ nie je známy.

Vzájomné spory

Podľa tlačovej agentúry DPA sú za týmto krokom rezortu vnútra evidentne spory medzi Seehoferom a spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou v otázke, ktorí z utečencov by mali byť v budúcnosti odmietnutí už pri pokuse vstúpiť na územie Nemecka.

Bavorský krajinský premiér a Seehoferov stranícky kolega z Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder v pondelok v plnej miere podporil šéfa rezortu vnútra konštatujúc: "Želali by sme si, aby Berlín poskytol vietor do plachiet a nestal sa z neho batoh s ťažkými kameňmi. Bavorsko podporuje Seehoferovo úsilie o zásadný zvrat v oblasti azylovej politiky."

Odmietnutie migrantov

Za možnosť odmietnutia niektorých migrantov už na hraniciach sa vyslovil aj ďalší významný predstaviteľ CSU Alexander Dobrindt.

"Rok 2015 sa nesmie opakovať," vyhlásil v Berlíne a dodal, že k tomu patrí aj pripravenosť presadiť platné právo na hraniciach a odmietnuť ľudí registrovaných už v inej európskej krajine a európskej databáze odtlačkov prstov.

Podpory Seehoferovi sa dostalo aj od saského krajinského premiéra Michaela Kretschmera z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Merkelovej.

Podľa jeho názoru by spolková polícia mala migrantov, ktorých žiadosti o azyl boli už odmietnuté a ktorí majú zákaz vstupu na nemecké územie, odmietnuť už na štátnej hranici. Predseda saskej krajinskej vlády sa v Drážďanoch vyjadril v pondelok i za zvýšenú prítomnosť spolkovej polície na hraniciach krajiny.

O problematike budú rokovať

Seehoferov plán podľa informácií nedeľníka Bild am Sonntag predpokladá odmietnutie utečencov bez dokladov totožnosti a deportovaných odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorí sa pokúsia o návrat do spolkovej republiky, už na štátnej hranici. To by malo značné dôsledky pre susedné štáty, osobitne však pre Rakúsko.

O problematike bude počas nadchádzajúceho pobytu v Berlíne rokovať tak so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou, ako aj ministrom vnútra Horstom Seehoferom rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Nemecká kancelárka na rokovaní predsedníctva jej CDU podľa informácií tlačovej agentúry DPA uviedla, že národné opatrenia na štátnej hranici by boli v rozpore s európskym právom. Už dlhší čas sa vyslovuje za európske riešenie tejto problematiky a ráta v tejto súvislosti s rakúskym predsedníctvom v Rade EÚ, ktoré sa začne v prvý júlový deň.

Merkelová na straníckom fóre netajila, že sa pri jednostranných krokoch Nemecka obáva procesu desolidarizácie v Únii, navyše aj sťaženia rokovaní s rakúskou stranou.