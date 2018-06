KĽDR oslavuje už pred summitom. Čo chcú od Trumpa?

Severnú Kóreu motivuje jej vlastná izolácia aj ekonomické problémy. Po summite bude ťažšie vrátiť sa k sankciám.

11. jún 2018 o 16:58 Lukáš Onderčanin

SINGAPUR, BRATISLAVA. Obe strany hovoria o uvoľňovaní napätia a novej ére. Ani pár hodín pred začiatkom summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom nebolo úplne jasné, o čom konkrétne sa budú obaja lídri rozprávať.

Na rozdiel od iných summitov, ktoré majú dopredu dohodnuté ciele, tento závisí najmä od samotného stretnutia oboch lídrov. Je tiež možné, že pôjde len o akési úvodné zoznamovacie kolo a obaja lídri a najmä ich tímy budú pokračovať v ďalšom dialógu neskôr.

Každý má však bez ohľadu na stretnutie v Singapure, ktoré sa začína o tretej v noci stredoeurópskeho času, svoje motivácie a ciele.

Čo chcú dosiahnuť USA?

Denuklearizácia

Kým Severná Kórea o cieľoch summitu často zahmlieva, Donald Trump a Spojené štáty prišli do Singapuru s najvýraznejším cieľom – denuklearizáciou Kórejského polostrova. Severná Kórea dnes vlastní jadrové zbrane, čo je ohrozenie nielen pre jej južného suseda, ale pre celý región (a aj svet). Spojené štáty teraz žiadajú, aby režim prestal s vývojom jadrových zbraní a postupne ich zničil.

Na rozdiel od minulosti však Trump pristúpil na stretnutie s Kimom bez jasných podmienok.

Prezident však chce úplnú, overiteľnú a nezvratnú demontáž jadrového programu. Pchjongjang za to očakáva bezpečnostné záruky.

Analytici sú v tomto smere veľmi skeptickí a obávajú sa, či sa v utorok podarí na konkrétnych podmienkach dohodnúť.

Aj Donald Trump už z tvrdých slov o okamžitom odzbrojení ustúpil. „Nikdy som nepovedal, že to ide na jednom stretnutí. Myslím, že to bude proces. Povedal som im – máte na to čas... môžeme ísť na to pomaly,“ povedal podľa South China Morning Post.

“ Cieľom bolo vybudovať si reputáciu, rešpekt a dôveryhodnosť ako štát s jadrovými zbraňami. Tento bod si môžu odškrtnúť. „ Michael J. Green, analytik

Kimov režim už nejaké ústupky ukázal – pred zrakmi novinárov zničili miesto, kde testovali jadrové zbrane.

Odborníci však upozorňujú, že toto centrum už bolo aj tak poškodené a KĽDR stále bude vlastniť už vyvinuté zbrane.

Čo chce dosiahnuť KĽDR?