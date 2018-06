Španielski záchranári zadržali 334 migrantov

10. jún 2018 o 14:10 SITA

MADRID. Španielski záchranári zadržali 334 migrantov, ktorí sa snažili dostať sa do Európy cez Stredozemné more. Medzi nimi boli aj štyria mŕtvi. Hliadky zachytili od soboty do nedeľného rána deväť rôznych plavidiel pochádzajúcich z Afriky.

V jednom člne, ktorý objavili dnes ráno, bolo 49 utečencov, z toho štyria po smrti. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa.

Organizácia Spojených národov (OSN) uviedla, že tento rok sa v Stredozemnom mori utopilo už 785 utečencov. Počas prvých piatich mesiacov sa na pobrežie Európy podarilo dostať 27 482 migrantom, z toho 7614 prišlo do Španielska.