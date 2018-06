Erdogan sľubuje Rakúsku odvetu za zatvorenie mešít a vyhnanie imámov

Rakúsky kancelár Sebastian .Kurz v piatok oznámil tvrdé opatrenia proti politickému islamu

10. jún 2018 o 8:58 TASR

ISTANBUL. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu oznámil, že prijme opatrenia v reakcii na rozhodnutie Rakúska zatvoriť sedem mešít a vyhnať z nich tureckých moslimských duchovných, ktorých obvinilo z toho, že sú financovaní cudzími krajinami. Informáciu priniesla agentúra DPA.

"Obávam sa, že kroky prijaté rakúskym premiérom vedú svet ku križiackym vojnám s polmesiacom," povedal podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu Erdogan v Istanbule.

"Vy spravíte toto a my máme nečinne sedieť? To znamená, že tiež urobíme nejaké kroky, povedal Erdogan, dodajúc, že západný svet by mal konať spoločne.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v piatok oznámil tvrdé opatrenia proti politickému islamu, vrátane zatvorenia siedmich mešít podozrivých zo spojenia s tureckými nacionalistami.

Kurzov plán tiež zahŕňal varovanie, že takmer štvrtina z 260 moslimských duchovných by mohla čeliť vyhosteniu z Rakúska, keďže sú pod dohľadom kvôli možnému nelegálnemu financovaniu z Turecka.

Vzťahy medzi Rakúskom a Tureckom sa v posledných mesiacoch výrazne zhoršili po tom, ako Kurz nahneval Ankaru tým, že svoju predvolebnú kampaň postavil na obavách z prisťahovalectva a prerušení prístupových rokovaní Turecka s EÚ.