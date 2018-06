Trump pred summitom opäť kritizoval spojenov

Americký prezident sa pustil do Kanady a Európskej únie pre ich obchodné praktiky.

8. jún 2018 o 21:54 TASR

LA MALBAIE. Americký prezident Donald Trump sa v piatok pustil do Kanady a Európskej únie (EÚ) pred začiatkom summitu lídrov G7, skupiny priemyselne najvyspelejších štátov sveta.

Jeho nepriateľský tón je príznakom obchodnej vojny, ktorá znervózňuje spojencov Washingtonu aj investorov.

G7 ohrozujú clá

Americké clá na dovoz ocele a hliníka ohrozujú súdržnosť a G7, ktorá sa počas svojej 42-ročnej histórie tradične snažila nájsť konsenzus v ekonomických a iných otázkach.

Trump, ktorý podľa jeho poradcov nemá záujem o multilateralizmus, v piatok znova zaútočil na členov G7 a ich "nekalé obchodné praktiky".

Biely dom zároveň oznámil, že opustí dvojdňový summit v Kanade o štyri hodiny skôr, než sa pôvodne plánovalo.

Prezident USA bude chýbať na rokovaniach o klimatických zmenách a čistej energii a odíde z Kanady v čase, keď hostiteľ, premiér Justin Trudeau a ostatní lídri vystúpia na tlačovej konferencii, na ktorej budú pravdepodobne kritizovať obchodnú politiku Washingtonu.

"Budeme sa zaoberať nekalými obchodnými praktikami. Ak sa pozrieme na to, čo nám Kanada a Mexiko, Európska únia - tí všetci robia už mnoho, desiatky rokov. Musíme to zmeniť. A oni chápu, že sa to stane," povedal Trump pred odchodom na summit v La Malbaie v Quebecu.

Bez zmlúv

Trump dodal, že Spojeným štátom bude lepšie bez obchodných zmlúv, ako je Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA) s Kanadou a Mexikom.

Tieto dve krajiny sú frustrované pre (z ich pohľadu) neprijateľné požiadavky USA v pomaly napredujúcich rokovaniach o zmene podmienok NAFTA.

Trump tiež uviedol, že Rusko by sa malo opäť pripojiť ku G7, čím by sa znova zmenila na G8.

Americký prezident plánuje osobné, dvojstranné stretnutia s ostatnými lídrami na summite G7.

Európa proti Trumpovi

Kanadský premiér Trudeau a francúzsky prezident Emmanuel Macron pritom odsúdili nedávne zavedenie amerických sadzieb na oceľ a hliník.

Macron dokonca navrhol, že stretnutie G7 by sa mohlo skončiť dohodou, z ktorej budú USA vylúčené.

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v piatok zase uviedol, že rozdiely medzi Spojenými štátmi a ich spojencami sú už také veľké, že ich nemožno zamiesť pod koberec.

Trumpovo odmietnutie parížskej dohody o zmene klímy a jadrovej dohody s Iránom, ako aj tarify na oceľ a hliník boli jednostranné rozhodnutia na úkor Európy, povedal Maas.

Trump však pred summitom vyhlásil, že sa "tešíme na vyrovnávanie nespravodlivých obchodných zmlúv s krajinami G7". A ak sa to nestane, USA na tom budú podľa neho lepšie.