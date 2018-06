Kórejčanka prežila týždeň v horách. Jej príbeh pripomína oscarový film

Týžden stratená kórejská turistka prežila, čo nikto iný. Z pádu do dvadsať metrovej rokliny vyviazla len so škrabancami.

8. jún 2018 o 13:50 Vanessa Maderová

BRISBANE, BRATISLAVA. Príbeh Arona Ralstona, horolezca, ktorý v americkom Utahu v lete 2003 uviazol pod uvoľneným balvanom pred rokmi zaujal svet. Na to, aby prežil, si Ralston sám musel amputovať zaseknutú ruku a následne zdolať niekoľkokilometrovú cestu naspäť k civilizácií. Film o ňom 127 hodín nominovali na šesť Oskarov a zožal svetový úspech.

Najnovšie niečo podobné zažila aj 25-ročná kórejská turistka Joohe Hanová.

Akoby zázrakom prežila týždeň v nehostinných podmienkach austrálskeho Queenslandu, okrem dehydratácie a menších škrabancov však bola v poriadku. Podľa záchranárov šance na prežitie v takých podmienkach sa približovali nule.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bez jedla a v chlade

Hanovej utrpenie sa začalo minulý piatok.

Hanová sa do hôr vybrala, aby urobila pár fotografií. Skúsený škótsky horolezec, ktorý býval v tom istom hosteli a na miesto, kde sa turistka stratila v minulosti vyliezol už trikrát, povedal, že potom čo horu zdolal sám by to už nikdy viac neskúšal.

“Sakra, som síce Škót a doma máme milión hôr, ale táto je neskutočne nebezpečná,” povedal Craig Strathie pre ABC. Hanovej prežitie takisto označil za “zázrak.”