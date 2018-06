Trump: Výsledok summitu bude závisieť od Kimovho prístupu

Trump tvrdí, že rýchlo zistí , či Kim berie americké požiadavky vážne.

7. jún 2018 o 20:21 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že je "veľmi dobre pripravený" na budúcotýždňový summit so severokórejským lídrom Kim Čong-unom, avšak výsledok bude závisieť od jeho "prístupu".

Trump vo štvrtok prijal vo svojej Oválnej pracovni japonského premiéra Šinza Abeho, s ktorým hovoril práve o tejto udalosti. O konzultácie požiadal japonský premiér s cieľom rozptýliť obavy svojej krajiny týkajúce sa summitu.



Trump historickú schôdzku s Kimom označil za "oveľa viac než len možnosť odfotografovať sa". "Musia sa denuklearizovať," povedal na adresu Severnej Kórey. "Nemôžeme stiahnuť sankcie," dodal.



Americký prezident tiež tvrdí, že bude vedieť veľmi rýchlo, či Kim berie americké požiadavky vážne. "Nemyslím, že sa musím veľa pripravovať. Je to o prístupe. Je to o ochote riešiť veci," podotkol Trump.



Abe tlačí na Trumpa, aby sa venoval na summite aj téme Japoncov unesených do Severnej Kórey a snaží sa zabezpečiť, aby snahy o vyrokovanie dohody nepoškodili japonské záujmy. Americkí spojenci v regióne sa obávajú, že Trumpove snahy o denuklearizáciu by mohli ignorovať sofistikovaný balistický raketový program Pchjongjangu, ako aj programy chemických zbraní.