V novej španielskej vláde budú vo výraznej prevahe ženy

Vo vláde premiéra Pedra Sáncheza bude desať žien a štyria muži.

6. jún 2018 o 18:30 SITA

MADRID. Desať žien, štyria muži vrátane premiéra Pedra Sáncheza. Približne také by malo byť zloženie novej španielskej vlády, informujú s odvolaním sa na správy zo Sánchezovho okolia španielske médiá.

Približné sú tieto údaje preto, lebo ešte z kuloárov neprenikli informácie o nomináciách na posty ministrov či ministeriek vnútra a obrany.

Číslom dva bude ministerka kultúry

Číslom dva v Sánchezovej vláde by mala byť bývalá ministerka kultúry Carmen Calvo, ktorá bude okrem postu podpredsedníčky vlády zastávať aj pozíciu ministerky pre rodovú rovnosť.

Ministrom zahraničných vecí by mal byť Josep Borrell, ktorý bol v rokoch 2004 až 2007 predsedom Európskeho parlamentu, ministerkou školstva známa baskická politička Isabel Celaá a ministrom pre vedu, inovácie a univerzity Pedro Duque, známy doteraz najmä ako astronaut Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorý sa stal v roku 1998 prvým Španielom vo vesmíre.

Do úradu nastúpia vo štvrtok

Sánchez by mal v stredu predstaviť navrhovaných členov vlády kráľovi Filipovi VI., do úradu by mali nastúpiť vo štvrtok.

Sánchez a jeho Španielska socialistická strana pracujúcich (PSOE) sa dostali k moci bez volieb, po tom, ako minulý týždeň španielsky parlament vyslovil nedôveru dovtedajšiemu premiérovi Marianovi Rajoyovi.