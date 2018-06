Keď futbalové pravidlá tvorí prezident Zeman

Dedinský futbalový klub získal podporu hradného kancelára aj státisíce korún. Náhoda, že?

6. jún 2018 o 13:27 Jindřich Šídlo

Osvětimany sú obec v Zlínskom kraji, neďaleko hraníc so Slovenskom. Žije tu necelých tisíc obyvateľov a miestni futbalisti hrajú šiestu najvyššiu súťaž. A o žiadnej inej obci podobnej veľkosti v posledných rokoch nepočujeme v Česku častejšie ako práve o Osvětimanoch.

Naposledy sme sa minulý týždeň vďaka Českému rozhlasu dozvedeli, že tento futbalový klub získal od Futbalovej asociácie v roku 2016 dotáciu 800-tisíc korún, teda trocha viac ako 30-tisíc eur. Zdanlivo žiadne zázračné peniaze, akurát len do chvíle, kým zistíme, že borci z Osvětiman dostali z tohto druhu dotácie viac peňazí ako všetky kluby v juhočeskom kraji.

Ak by ste si náhodou mysleli, že je to preto, že sa v miestnom klube angažuje prezidentov kancelár Vratislav Mynář, je to omyl – bola to vraj len šťastná zhoda náhod. Rozumiete? Rozumieme všetci. Pretože náhoda praje pripraveným. A niet pripravenejšieho muža ako je práve Mynář, muž, na ktorého príklade môžeme vysvetlovať svojim deťom, ako vyzeral za neskorého socializmu poctivý šmelinár.

Takže: je náhoda, že futbalovú asociáciu, organizáciu s povesťou pražských taxikárov z roku 1994, sponzoruje spoločnosť CEFC, ktorej šéf bol nedávno zatknutý a uväznený niekde hlboko v Číne, ale zostáva prezidentovým čestným poradcom (čo mimochodom geniálne sedí).

Je náhoda, že peniaze prišli do Osvětiman v roku 2016, keď prezident Zeman, ktorý inak šport úprimne naznáša, prvýkrát navštívil anketu Futbalista roka, čím jej dodal akýsi zvrhlý lesk.

Vo futbale sa tomu hovorí „malá domov“ a v pravidlách už je veľa rokov zakázaná. Nie však v pravidlách českého futbalu a politiky, najmä v tých, ktoré sa tvoria na Hrade. A takto to bude vyzerať aj zostávajúcich päť rokov mandátu prezidenta Zemana. Jeho najbližší spolupracovníci si z hlavy štátu urobili lukratívny obchodný artikel a hodlajú tento poklad ťažiť, kým to pôjde. Šťastná zhoda náhod.