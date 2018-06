Zrážka traktora a vlaku v Pennsylvanii si vyžiadala štyroch zranených

Vodič traktora utrpel zranenie hlavy, zatiaľ však nie je známe, aký je jeho zdravotný stav.

5. jún 2018 o 20:51 SITA

MANHEIM. Zrážka traktora a vlaku v Pennsylvanii si vyžiadala zraneného vodiča a tiež niekoľkých členov posádky vlaku.

Súprava smerujúca zo stanice Harrisburg do New York City vrazila do traktora stojaceho na koľajniciach.

Polícia pre WGAL-TV uviedla, že vodič utrpel zranenie hlavy, zatiaľ však nie je známe, aký je jeho zdravotný stav.

Hovorkyňa spoločnosti Amtrak Beth Toll pre noviny LNP vyhlásila, že žiadny zo 40 pasažierov nie je zranený, no trom členom posádky museli ošetriť ľahké zranenia. Cestujúcich dopravili do cieľa iným vlakom.