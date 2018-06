Na sociálnych demokratov sa nečaká, Zeman a Babiš potrebujú vládu

Prezident dodrží slovo a aj druhýkrát poverí Andreja Babiša zostavením vlády.

5. jún 2018 o 18:18 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Ak by sa malo rozhodovať len podľa aktuálnych preferencií, sociálnym demokratom sa oplatilo vstúpiť do vlády s trestne stíhaným premiérom Andrejom Babišom. V čase, keď sa o vláde začalo reálne hovoriť, nameral volebný model CVVM v apríli trinásť percent, čo je najlepší výsledok od októbrových parlamentných volieb.

S prieskumami však v strane nemajú dobré skúsenosti. Kým pred voľbami mávali nad desať percent (čo bolo pre najstaršiu českú demokratickú stranu natoľko málo, že na poslednú chvíľu menila vedenie), dostali len 7,3 percenta. A rastú hlasy, že ak pôjdu do vlády, nabudúce sa už do parlamentu nedostanú.

O tom, či strana predsa len vstúpi do vlády premiéra Babiša, ktorú by podporovali komunisti, v týchto dňoch rozhoduje členská základňa sociálnej demokracie. Aj keď výsledok by mal byť známy už 14. júna, zdá sa, že Miloš Zeman už rozhodol za nich.

Urýchliť rokovania

V stredu poverí Babiša zostavením vlády a do dvoch týždňov chce poznať mená ministrov. Babiš by sa tak mal stať znovu premiérom bez ohľadu na to, či s ním komunisti pôjdu, alebo nie.

„Rokovania o vláde trvali príliš dlho, toto vyhlásenie je pokus to tak trochu urýchliť,“ povedal v rozhovore pre Českú televíziu. „Je to tlak nielen na sociálnych demokratov, ale aj na Andreja Babiša, aby to trochu urýchlil.“

Zeman už dlhšie Babišovi dohovára, že aj keby sociálni demokrati do vlády nakoniec nevstúpili, stále môže dohodnúť vládu s komunistami a s extrémistami okolo Tomia Okamuru. Babiš to odmieta z dvoch dôvodov - poškodilo by mu to meno na európskej pôde a proti sú aj viacerí poslanci strany.

Zemanovo rozhodnutie v praxi znamená, že Babiš ostáva aj po strede premiérom, no prichádza o prívlastok v demisii. Do dvoch týždňov by mal predstaviť mená ministrov, podľa jeho slov by sa o dôvere novej vlády mohlo hlasovať 10. júla. Aj v ideálnom prípade tak vláda s dôverou v Česku vznikne až takmer deväť mesiacov od volieb.

Výsledok vnútrostraníckeho referenda sociálnych demokratov je však veľmi ťažké odhadovať, keďže strana je rozdelená. Vedenie okolo predsedu Jana Hamáčka presadzuje dohodu s Babišom, no napríklad senátori chcú odísť do opozície. Jeden zo senátorov Jiří Dienstbier mladší by sa mal v utorok večer dokonca zúčastniť na veľkých celoštátnych demonštráciách proti Babišovi.