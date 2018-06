Analytik: Ústava niečo hovorí, ale vieme, že pri Zemanovi je to inak

Ak má vláda vzniknúť do polovice júla, prezident musel začať konať, hovorí pre SME LUKÁŠ JELÍNEK z Masarykovej demokratickej akadémie.

5. jún 2018 o 18:19 Matúš Krčmárik

Prezident Zeman v stredu druhýkrát poverí Andreja Babiša zostavením vlády. Čo to znamená v situácii, keď sa sociálni demokrati ešte nerozhodli, či do vlády s ním chcú ísť?

„Zeman aj Babiš hovorili, že by chceli do prázdnin mať novú vládu s dôverou. Ak sa má hlasovanie o dôvere stihnúť aspoň do polovice júla, je nutné začať zásadné ústavné kroky pre vznik novej vlády. Zemana predtým kritizovali skôr za to, že termíny naťahuje, že Babišovi dáva príliš mnoho času. Teraz začal konečne niečo robiť.

Samozrejme, ponúka sa špekulácia, že z jeho strany ide do istej miery o tlak na sociálnych demokratov, ktorí ešte nestihli hlasovať vo vnútrostraníckom referende. Odkazuje im, že majú hlasovať za vstup ČSSD do vlády s ANO, pretože Babiš bude premiérom tak či tak. Od sociálnych demokratov závisí len to, či pri tom budú, alebo prenechajú miesto niekomu inému.“

Poznáte sa s vplyvnými sociálnymi demokratmi. Aký výsledok referenda predpovedáte?

„Veľmi nerád odhadujem výsledky. Na začiatku hlasovania bol pomer stúpencov a odporcov účasti vo vláde vyrovnaný, ale postupne podľa mňa pribúda priaznivcov vstupu do vlády. Ľudia sú už unavení z politického vývoja, chcú mať už toto obdobie za sebou, to platí aj o členoch strany. Navyše, predseda Jan Hamáček obišiel regióny a snažil sa spolustraníkom vysvetľovať, čo môže strana účasťou vo vláde získať. Zároveň zrejme prináša aj personálne ponuky, aby presvedčil nerozhodné regióny. Je preto pravdepodobnejšie, že sociálni demokrati vstup do vlády schvália.“

Sociálni demokrati chcú, aby sa ministrom zahraničných vecí stal Miroslav Poche, prezident Zeman ho odmieta vymenovať. Akým problémom to pri vzniku vlády môže byť?

„To je veľký problém, nielen vo vzťahu k prezidentovi Zemanovi, ktorý rozhodne povedal, že Pocheho nevymenuje. Hamáček aj Babiš by sa mohli snažiť s prezidentom o tomto vyjednávať. Podľa českej ústavy by však prezident mal vymenovať ministra na návrh predsedu vlády, nemal by mať vlastnú rozhodovaciu právomoc. U Miloša Zemana však vieme, že to funguje trochu inak a ak Pocheho nepozve na zloženie sľubu, ministrom sa jednoducho nestane.“

Stoja sociálni demokrati pevne za Pochem?