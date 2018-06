Belgicko chce prevychovávať radikálov podobne ako sexuálnych delikventov

Belgický justičný systém by mal byť schopný zaistiť prevýchovu väznených radikálov, podobne ako sa to robí v prípade sexuálnych delikventov.

4. jún 2018 o 21:34 TASR

BRUSEL. Belgický justičný systém by mal byť schopný zaistiť prevýchovu väznených radikálov, podobne ako sa to robí v prípade sexuálnych delikventov. Uviedol to v pondelok belgický minister spravodlivosti Koen Geens, ktorého citovala televízia RTBF.

Minister sa po minulotýždňovom útoku v meste Liege, ktorý spáchal zradikalizovaný recidivista a ktorý si vyžiadal smrť troch ľudí, v pondelok už po druhý krát postavil pred poslancov federálneho parlamentu.

Väčšina útočníkov sa zradikalizovala vo väzení

Mal za úlohu vysvetliť, aké systémové kroky chce prijať v záujme toho, aby k podobným udalostiam už nedochádzalo.

Za väčšinou teroristických útokov v Belgicku totiž stáli páchatelia, ktorí sa zradikalizovali počas pobytu vo väzení.

Účasť na procese deradikalizácie by mal byť podľa Geensa podmienkou pre poskytnutie dočasnej priepustky z väzenia alebo pre menej prísny väzenský režim. Benjamin Herman, útočník z Liege, ktorý konvertoval na islam, sa dopustil viacnásobnej vraždy práve počas platnosti väzenskej priepustky.

Nákazlivých držia v izolácii

RTBF upozornila, že v súčasnosti nie je možné nanútiť väzňom stretnutia s psychológmi a ďalšími odborníkmi, ktorí by im pomohli zbaviť sa extrémistických názorov.

Radikálni väzni označení ako "nákazliví" (napríklad náborári, náboženskí vodcovia, ideológovia) sú v súčasnosti zadržiavaní v izolovaných krídlach väzníc v Ittre a Hasselte. Minister však upozornil na problém "nenákazlivých" extrémistov, s ktorými sa podľa neho dá pracovať, avšak treba zaistiť, aby celý systém efektívne fungoval.

Herman mal podľa ministra až do svojej radikalizácie "klasický profil bežného delikventa", s akým je možné sa často stretnúť v belgických väzniciach: drogové problémy už v mladosti, drobné zločiny a ľahko ovplyvniteľná osobnosť.

Koens v tejto súvislosti navrhol, aby rozhodnutia o dočasných priepustkách z väzenia boli ponechané skôr na súdy ako na administratívu väzníc, v ktorej kompetencii je ich vydávanie v súčasnosti.